Delhi BJP new chief name many face in race tough competition between Punjabi and backward class दिल्ली में BJP प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन-कौन से नाम, पंजाबी-पिछड़े वर्ग के बीच कड़ी टक्कर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi BJP new chief name many face in race tough competition between Punjabi and backward class

दिल्ली में BJP प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन-कौन से नाम, पंजाबी-पिछड़े वर्ग के बीच कड़ी टक्कर

दिल्ली में जिला स्तर पर संगठन बनने के बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अटकी हुई है। वैश्य सीएम के बाद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पंजाबी और पिछड़ा समुदाय सबसे आगे है। वैसे इस दौड़ में कई और नेताओं के नाम शामिल हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। गौरव त्यागीMon, 1 Sep 2025 05:42 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में BJP प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन-कौन से नाम, पंजाबी-पिछड़े वर्ग के बीच कड़ी टक्कर

दिल्ली में जिला स्तर पर संगठन बनने के बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अटकी हुई है। वैश्य सीएम के बाद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पंजाबी और पिछड़ा समुदाय सबसे आगे है। संगठन चुनाव से जुड़े नेताओं ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को भेज दी है। वैसे इस दौड़ में कई नेताओं के नाम शामिल हैं।

अब भाजपा संगठन अध्यक्ष का फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। बड़े नेताओं की अपनी-अपनी पसंद के चलते भी संगठन अध्यक्ष की घोषणा में देरी हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के दावेदार दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के केंद्रीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद की दौड़ में पंजाबी नेता सबसे आगे हैं। दरअसल सत्ता की कमान वैश्य को देने के बाद संगठन में पंजाबी पर दांव लगाने के पक्ष में अधिकांश नेता हैं।

सचदेवा बड़े दावेदार : वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के साथ बड़े दावेदार बने हुए हैं। संगठन सुप्रीमो से नजदीकी भी सचदेवा को दौड़ में आगे बनाए हुए है। हालांकि, कुछ नेताओं का तर्क है कि सरकार बनने के बाद सत्ता के दो केंद्र बनने से बचने की जरूरत है। इसके चलते एक धड़े ने पंजाबी नेताओं में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का नाम भी चलाया है। हर्ष लंबे समय से संगठन में रहे हैं। उनके बारे में फैसला आलाकमान को करना है। अध्यक्ष पद के लिए उन्हें मंत्री पद से हटाने का फैसला लेना होगा जो सीधे प्रधानमंत्री की सहमति पर निर्भर करेगा।

राजीव बब्बर का नाम भी चर्चा में : केंद्रीय संगठन से जुड़े एक बड़े नेता की पसंद राजीव बब्बर भी हैं। बब्बर संगठन में रहे हैं और बीते दिनों उन्हें डीडीए का सदस्य भी बनाया गया है। एक गुट का मत है कि बब्बर लो प्रोफाइल नेता हैं और उनके संगठन संभालने से सत्ता और संगठन के बीच टकराव नहीं होगा। पिछड़े नेताओं में सबसे आगे जयप्रकाश का नाम है। जेपी दिल्ली में संगठन के साथ-साथ नगर निगम में मेयर का पद संभाल चुके हैं। इसके साथ ब्राह्मण नेता के तौर पर सतीश उपाध्याय का नाम भी दौड़ में शामिल है। भाजपा के कुछ नेता दलित और पूर्वांचली अध्यक्ष के लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि सभी लोकसभा सांसद, प्रदेश और एमसीडी में सरकार के बाद संगठन का अध्यक्ष ऐसा होगा, जो सभी के साथ समन्वय कर सके।

भाजपा हाईकमान इस बात पर एकमत है कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कमी ना हो। इसके लिए संघ की राय भी ली जा रही है।