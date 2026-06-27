दिल्ली भाजपा ने की 11 जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, महिलाओं को दिया 33% आरक्षण
इस बारे में दिल्ली भाजपा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तीन जिलों- बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ में पदाधिकारियों की सूची संबंधित जिला अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद बाद में घोषित की जाएगी।
दिल्ली भाजपा ने शनिवार को अपनी 11 जिला इकाइयों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी, इस लिस्ट में महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिला और ब्लॉक इकाइयों सहित राज्य संगठन में यह फेरबदल, इस महीने की शुरुआत में वीरेंद्र सचदेवा की जगह हर्ष मल्होत्रा के दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष बनने के बाद किया गया है।
मल्होत्रा ने कहा कि जिला-स्तर के नए पदाधिकारियों में, महिला सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता के अनुसार महिला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। मल्होत्रा ने कहा कि पुनर्गठन प्रक्रिया में युवाओं को भी भरपूर अवसर दिया गया है।
उधर इस बारे में दिल्ली भाजपा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तीन जिलों- बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ में पदाधिकारियों की सूची संबंधित जिला अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद बाद में घोषित की जाएगी।
जिला इकाइयों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा के बाद दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भाजपा, दिल्ली प्रदेश की जिला स्तर पर नई टीम की घोषणा पर सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों एवं जिला पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी संगठन की विचारधारा, सेवा, समर्पण और सुशासन के संकल्प को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाते हुए जन-जन का विश्वास अर्जित करेंगे तथा संगठन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के सफल एवं यशस्वी कार्यकाल हेतु मंगलकामनाएं।'
दक्षिणी दिल्ली के जिला पदाधिकारियों की सूची
1. उपाध्यक्ष- श्री बलबीर सिंह
2. उपाध्यक्ष- श्रीमती प्रमोद भारद्वाज
3. उपाध्यक्ष- श्री रोहित कुडिया (एस.सी)
4. उपाध्यक्ष- श्री नीरज झा
5. उपाध्यक्ष- श्रीमती सीता द्विवेदी
6. उपाध्यक्ष- श्री गगन श्री लाल (एस.सी)
1. महामंत्री- श्री अनिल कंडारी
2. महामंत्री- श्री अमित बिधूडी
3. महामंत्री- श्री प्रभास चन्द्र
1. कोषाध्यक्ष- श्री मोहित गोयल
1. मंत्री- श्री राजपाल पोसवाल
2. मंत्री- श्री विजय शर्मा
3. मंत्री- श्री रोहित चौधरी
4. मंत्री- श्री मनोज
5. मंत्री- श्री कमलदीप (एस.सी)
6. मंत्री- श्रीमती मनीषा सिंह
1. कार्यालय मंत्री- श्री जीतेन्द्र शर्मा
1. मीडिया प्रमुख- श्री एस. राहुल
1. प्रवक्ता- श्री अमित शर्मा
2. प्रवक्ता- श्री शंकर भट्ट
1. सोशल मीडिया प्रमुख- श्री विद्या नन्द शर्मा
1. आई.टी प्रमुख- श्री सुदीप सुन्दरियाल
दक्षिणी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर एवं हरकेश नगर के मंडल अध्यक्ष
1. पुल प्रहलादपुर- अध्यक्ष- श्री विनोद चौहान
2. हरकेश नगर- अध्यक्ष- श्री राम अवतार राय
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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