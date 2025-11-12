Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi bjp mp claims 300 to 400 crore temporary loss chandni chowk market due to car blast at red fort
दिल्ली धमाके से चांदनी चौक का बाजार भी हिला, सांसद का दावा- 400 करोड़ का नुकसान

दिल्ली धमाके से चांदनी चौक का बाजार भी हिला, सांसद का दावा- 400 करोड़ का नुकसान

संक्षेप: चांदनी चौक, जहां प्रतिदिन कम से कम 4 लाख लोग आते हैं और जो देश का सबसे बड़ा थोक बाजार है, वहां रोजाना लगभग 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। शादी की खरीदारी के इस पीक मौसम के दौरान भी, बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। 

Wed, 12 Nov 2025 05:28 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल के पास हुए धमाके के बाद लोगों के लिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब तक 12 लोगों के मौत की खबर है और 20 से ऊपर घायल हैं,जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। इस बीच भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया कि दिल्ली धमाके ने पास में स्थित चांदनी चौक के बाजार को भी हिला दिया है। उनका दावा है कि इस घटना के बाद व्यापारियों को 300-400 करोड़ तक का नुकसान हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चांदनी चौक, जहां प्रतिदिन कम से कम 4 लाख लोग आते हैं और जो देश का सबसे बड़ा थोक बाजार (wholesale market) है, वहां रोजाना लगभग 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। सोमवार को इस इलाके के बहुत करीब जब हुंडई आई20 (Hyundai i20) कार में विस्फोट हुआ, तो बाजार में दहशत फैल गई थी। कुछ गवाहों ने बताया कि वहां एक मंदिर के गेट के पास शरीर के अंग भी गिरे थे।

तब से, शादी की खरीदारी के इस पीक मौसम के दौरान भी, बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बुधवार को NDTV को बताया कि वहां के व्यापार को 300-400 करोड़ रुपये का अस्थायी नुकसान हुआ है। खंडेलवाल ने कहा, "लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और यातायात बहाल होगा, ग्राहक वापस आ जाएंगे। हमारे चांदनी चौक के व्यापारियों का मनोबल ऊंचा है। जांच के कारण प्रशासन की ओर से बंद किए गए दो बाजारों को छोड़कर, पूरा चांदनी चौक बाजार खुला है।"

सांसद ने कहा कि खुदरा ग्राहकों की आवाजाही निश्चित रूप से कम हो गई है क्योंकि पुलिस ने लाल किले की तरफ से चांदनी चौक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने कहा, "परिवहन के कोई साधन खुले नहीं हैं। मेट्रो स्टेशन बंद है, बसें नहीं चल रही हैं, और निजी वाहन अंदर नहीं आ सकते। इस वजह से, ऐसे ग्राहक बाज़ार में नहीं आ रहे हैं।"

खंडेलवाल ने समझाया कि जो लोग थोक में खरीदारी करते हैं और वर्षों से ऐसा कर रहे हैं, उन्हें बाजार आने की ज़रूरत नहीं है। वे फ़ोन कॉल या ऑनलाइन माध्यम से अपना कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "यह शादियों का मौसम है, और कई लोगों ने अपने ऑर्डर दे दिए हैं। उपभोक्ता निश्चित रूप से बाज़ार लौटेंगे। यह केवल एक अस्थायी प्रभाव है।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।