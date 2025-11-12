दिल्ली धमाके से चांदनी चौक का बाजार भी हिला, सांसद का दावा- 400 करोड़ का नुकसान

संक्षेप: चांदनी चौक, जहां प्रतिदिन कम से कम 4 लाख लोग आते हैं और जो देश का सबसे बड़ा थोक बाजार है, वहां रोजाना लगभग 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। शादी की खरीदारी के इस पीक मौसम के दौरान भी, बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई है।

दिल्ली के लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल के पास हुए धमाके के बाद लोगों के लिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब तक 12 लोगों के मौत की खबर है और 20 से ऊपर घायल हैं,जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। इस बीच भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया कि दिल्ली धमाके ने पास में स्थित चांदनी चौक के बाजार को भी हिला दिया है। उनका दावा है कि इस घटना के बाद व्यापारियों को 300-400 करोड़ तक का नुकसान हुआ है।

चांदनी चौक, जहां प्रतिदिन कम से कम 4 लाख लोग आते हैं और जो देश का सबसे बड़ा थोक बाजार (wholesale market) है, वहां रोजाना लगभग 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। सोमवार को इस इलाके के बहुत करीब जब हुंडई आई20 (Hyundai i20) कार में विस्फोट हुआ, तो बाजार में दहशत फैल गई थी। कुछ गवाहों ने बताया कि वहां एक मंदिर के गेट के पास शरीर के अंग भी गिरे थे।

तब से, शादी की खरीदारी के इस पीक मौसम के दौरान भी, बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बुधवार को NDTV को बताया कि वहां के व्यापार को 300-400 करोड़ रुपये का अस्थायी नुकसान हुआ है। खंडेलवाल ने कहा, "लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और यातायात बहाल होगा, ग्राहक वापस आ जाएंगे। हमारे चांदनी चौक के व्यापारियों का मनोबल ऊंचा है। जांच के कारण प्रशासन की ओर से बंद किए गए दो बाजारों को छोड़कर, पूरा चांदनी चौक बाजार खुला है।"

सांसद ने कहा कि खुदरा ग्राहकों की आवाजाही निश्चित रूप से कम हो गई है क्योंकि पुलिस ने लाल किले की तरफ से चांदनी चौक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने कहा, "परिवहन के कोई साधन खुले नहीं हैं। मेट्रो स्टेशन बंद है, बसें नहीं चल रही हैं, और निजी वाहन अंदर नहीं आ सकते। इस वजह से, ऐसे ग्राहक बाज़ार में नहीं आ रहे हैं।"