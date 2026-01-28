Hindustan Hindi News
यमुना में क्रूज, महिलाओं को सहेली कार्ड... दिल्ली में BJP सरकार की 1st एनिवर्सरी का पूरा प्लान

संक्षेप:

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर यमुना क्रूज सेवा, कॉमन मोबिलिटी कार्ड और विशेष 'दिल्ली दर्शन' बसों की सौगात देने जा रही है।

Jan 28, 2026 01:22 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर जनता को बड़े तोहफे देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार 20 फरवरी को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस मौके पर सिर्फ कार्यक्रम नहीं होंगे, बल्कि यमुना में क्रूज चलाने से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाईटेक बनाने तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे।

यमुना में चलेगा क्रूज, मुंबई से आ रही है बोट

दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मार्च में 'यमुना क्रूज सर्विस' शुरू करने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, 40 सीटों वाली यह बोट मुंबई से डिस्पैच कर दी गई है और अगले 5-6 दिनों में दिल्ली पहुंच जाएगी। यह क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच 5 किलोमीटर के दायरे में चलेगा। करीब एक घंटे के इस सफर में लोग यमुना के घाटों और प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए जेटी बनाने का काम भी जोरों पर है।

एक कार्ड से मेट्रो और बस का सफर, महिलाओं के लिए 'सहेली'

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। सरकार 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) सिस्टम लॉन्च करने वाली है। इसके तहत पूरे शहर में एक ही टिकट सिस्टम लागू होगा।

  • सहेली कार्ड (पिंक): महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए।
  • ब्लू कार्ड: सामान्य यात्रियों के लिए।
  • ऑरेंज कार्ड: पास धारकों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए। अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में कार्ड रीडर मशीनें लग चुकी हैं और इनका ट्रायल चल रहा है। अब एक ही कार्ड से आप बस और मेट्रो दोनों में सफर कर सकेंगे।

दिल्ली न्यूज

बैंगनी बसों में 'दिल्ली दर्शन'

विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार शाम के समय विशेष 'दिल्ली दर्शन' बसें चलाने की योजना बना रही है। ये 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जिनका रंग बैंगनी होगा। इन बसों पर सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम की तस्वीरें बनी होंगी। ये बसें पर्यटकों को भारत मंडपम, वॉर मेमोरियल और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे प्रमुख स्थलों की सैर कराएंगी।

स्कूल, स्वास्थ्य और बस सेवा का विस्तार

सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार 200 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करेगी और पानीपत के लिए नया इंटरस्टेट रूट शुरू करने की संभावना है। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और 100 से ज्यादा नए 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' हेल्थ सेंटर भी जनता को समर्पित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि बीजेपी पिछले साल फरवरी में 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से पिछले एक साल की उपलब्धियों और पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मांगी है, ताकि वर्षगांठ को यादगार बनाया जा सके।

Delhi News Rekha Gupta
