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गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगा BJP ने मांगा भगवंत मान का इस्तीफा, अकाल तख्त का भी ऐक्शन

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, आशीष गुप्ता, नई दिल्ली
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दिल्ली भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगाया है। भाजपा ने भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। वहीं अकाल तख्त ने भी भगवंत मान पर तगड़ा ऐक्शन लिया है।

गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगा BJP ने मांगा भगवंत मान का इस्तीफा, अकाल तख्त का भी ऐक्शन

भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख गुरुओं की बेअदबी का गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज एक प्रेस वार्ता में यह मांग उठाई। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सिख गुरुओं का अपमान किया। सरकारी फोरेंसिक एजेंसियों द्वारा की गई जांच में यह वीडियो असली पाया गया। इसके बाद अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया और सिख समाज से उनसे दूरी बनाए रखने को कहा।

मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने माफी मांगने के बजाय वीडियो को झुठलाने की कोशिश की। उन्होंने पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए गुरुग्राम के एक फोरेंसिक विशेषज्ञ पर दबाव डाला और उन्हें रिश्वत देकर झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश की। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने स्वयं इस दबाव का खुलासा किया और इस मामले में संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, वरन सिख धर्म की गहरी धार्मिक भावनाओं पर चोट है। उन्होंने मांग की कि भगवंत मान तत्काल इस्तीफा दें और पूरे देश से माफी मांगें। साथ ही जिन लोगों ने उनके झूठे दावों का समर्थन किया, उन्हें भी जनता से क्षमायाचना करनी चाहिए। लवली ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर जनता की आस्था की रक्षा की।

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फगवाड़ा के गुरुद्वारा साहिब में लगा बोर्ड

वहीं यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के फगवाड़ा स्थित गुरुद्वारा सुखचैन साहिब में मुख्य प्रवेश द्वार पर 'गुरु दोखी अते पंथ विरोधी' संदेश वाला एक फ्लैक्स बोर्ड लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह बोर्ड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशों के पालन में लगाया गया है। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) मुख्यालय अमृतसर की ओर से 23 जून को एक पत्र के माध्यम से पंजाब के सभी एसजीपीसी प्रबंधित गुरुद्वारों को निर्देश दिया गया था कि वे बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगाएं जिन पर 'गुरु दोखी अते पंथ विरोधी' संदेश छपा हो।

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पहले से ही गर्म है माहौल

सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवाद के संदर्भ में जारी किया गया है। गुरुद्वारा सुखचैन साहिब की प्रबंधक कमेटी ने 23 जून को ही मुख्य द्वार पर फ्लेक्स बोर्ड लगा दिया। एसजीपीसी ने गुरुद्वारों को निर्देश दिया था कि बोर्ड लगा कर सूचना मुख्यालय को भी भेजी जाए। सनद रहे यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब सिख धार्मिक संस्थाओं और संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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