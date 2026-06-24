गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगा BJP ने मांगा भगवंत मान का इस्तीफा, अकाल तख्त का भी ऐक्शन
दिल्ली भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगाया है। भाजपा ने भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। वहीं अकाल तख्त ने भी भगवंत मान पर तगड़ा ऐक्शन लिया है।
भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख गुरुओं की बेअदबी का गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज एक प्रेस वार्ता में यह मांग उठाई। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सिख गुरुओं का अपमान किया। सरकारी फोरेंसिक एजेंसियों द्वारा की गई जांच में यह वीडियो असली पाया गया। इसके बाद अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया और सिख समाज से उनसे दूरी बनाए रखने को कहा।
मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने माफी मांगने के बजाय वीडियो को झुठलाने की कोशिश की। उन्होंने पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए गुरुग्राम के एक फोरेंसिक विशेषज्ञ पर दबाव डाला और उन्हें रिश्वत देकर झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश की। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने स्वयं इस दबाव का खुलासा किया और इस मामले में संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, वरन सिख धर्म की गहरी धार्मिक भावनाओं पर चोट है। उन्होंने मांग की कि भगवंत मान तत्काल इस्तीफा दें और पूरे देश से माफी मांगें। साथ ही जिन लोगों ने उनके झूठे दावों का समर्थन किया, उन्हें भी जनता से क्षमायाचना करनी चाहिए। लवली ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर जनता की आस्था की रक्षा की।
फगवाड़ा के गुरुद्वारा साहिब में लगा बोर्ड
वहीं यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के फगवाड़ा स्थित गुरुद्वारा सुखचैन साहिब में मुख्य प्रवेश द्वार पर 'गुरु दोखी अते पंथ विरोधी' संदेश वाला एक फ्लैक्स बोर्ड लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह बोर्ड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशों के पालन में लगाया गया है। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) मुख्यालय अमृतसर की ओर से 23 जून को एक पत्र के माध्यम से पंजाब के सभी एसजीपीसी प्रबंधित गुरुद्वारों को निर्देश दिया गया था कि वे बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगाएं जिन पर 'गुरु दोखी अते पंथ विरोधी' संदेश छपा हो।
पहले से ही गर्म है माहौल
सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवाद के संदर्भ में जारी किया गया है। गुरुद्वारा सुखचैन साहिब की प्रबंधक कमेटी ने 23 जून को ही मुख्य द्वार पर फ्लेक्स बोर्ड लगा दिया। एसजीपीसी ने गुरुद्वारों को निर्देश दिया था कि बोर्ड लगा कर सूचना मुख्यालय को भी भेजी जाए। सनद रहे यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब सिख धार्मिक संस्थाओं और संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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