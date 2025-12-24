अफ्रीकी कोच से 'हिंदी सीखो' कहने वाली बीजेपी पार्षद ने मांगी माफी, वायरल हुआ था वीडियो

संक्षेप: मयूर विहार में एक अफ्रीकी कोच को हिंदी सीखने की धमकी देने वाली बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी ने सोशल मीडिया पर भारी विरोध और पार्टी के कड़े रुख के बाद अपनी भाषा के लिए सार्वजनिक माफी मांग ली है।

दिल्ली के मयूर विहार में एक एमसीडी पार्क में बच्चों को फुटबॉल कोचिंग देने वाले अफ्रीकी कोच के साथ बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पार्षद कोच से कह रही हैं कि एक महीने में हिंदी सीख लें, वरना पार्क छोड़कर दिल्ली चले जाएं। इस वीडियो ने ऑनलाइन काफी आक्रोश पैदा किया और लोग इसे भाषाई असहिष्णुता बता रहे हैं। इसके बाद बीजेपी पार्षद ने माफी मांगी है।

विवाद की वजह क्या थी? पटपड़गंज वार्ड की पार्षद रेणु चौधरी पार्क में कोचिंग को लेकर नाराज थीं। उनका कहना था कि कोच यहां कोचिंग चलाकर कमाई कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी स्टाफ से बातचीत में समस्या होती है क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी अंग्रेजी नहीं समझते। पहले भी उन्होंने कोच को हिंदी सीखने की सलाह दी थी। पार्क की सफाई और नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने सख्त लहजा अपनाया, जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया और वायरल हो गया।

पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, पार्षद ने मांगी माफी वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई की। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्षद को तलब किया और साफ कहा कि खेल की कोई भाषा नहीं होती और ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने पार्षद को गलती समझाई। नतीजतन, रेणु चौधरी ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर माफी मांगी।

उन्होंने कहा, "यह पार्क बच्चों के खेलने और कोचिंग के लिए है। हम हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुईं तो मैं माफी मांगती हूं। उम्मीद है कि बच्चे पार्क में खुशी से खेलते रहेंगे।"