Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi bjp councillor renu chaudhary apology african football coach hindi language controversy mayur vihar
अफ्रीकी कोच से 'हिंदी सीखो' कहने वाली बीजेपी पार्षद ने मांगी माफी, वायरल हुआ था वीडियो

अफ्रीकी कोच से 'हिंदी सीखो' कहने वाली बीजेपी पार्षद ने मांगी माफी, वायरल हुआ था वीडियो

संक्षेप:

मयूर विहार में एक अफ्रीकी कोच को हिंदी सीखने की धमकी देने वाली बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी ने सोशल मीडिया पर भारी विरोध और पार्टी के कड़े रुख के बाद अपनी भाषा के लिए सार्वजनिक माफी मांग ली है।

Dec 24, 2025 10:43 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के मयूर विहार में एक एमसीडी पार्क में बच्चों को फुटबॉल कोचिंग देने वाले अफ्रीकी कोच के साथ बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पार्षद कोच से कह रही हैं कि एक महीने में हिंदी सीख लें, वरना पार्क छोड़कर दिल्ली चले जाएं। इस वीडियो ने ऑनलाइन काफी आक्रोश पैदा किया और लोग इसे भाषाई असहिष्णुता बता रहे हैं। इसके बाद बीजेपी पार्षद ने माफी मांगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विवाद की वजह क्या थी?

पटपड़गंज वार्ड की पार्षद रेणु चौधरी पार्क में कोचिंग को लेकर नाराज थीं। उनका कहना था कि कोच यहां कोचिंग चलाकर कमाई कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी स्टाफ से बातचीत में समस्या होती है क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी अंग्रेजी नहीं समझते। पहले भी उन्होंने कोच को हिंदी सीखने की सलाह दी थी। पार्क की सफाई और नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने सख्त लहजा अपनाया, जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया और वायरल हो गया।

पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, पार्षद ने मांगी माफी

वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई की। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्षद को तलब किया और साफ कहा कि खेल की कोई भाषा नहीं होती और ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने पार्षद को गलती समझाई। नतीजतन, रेणु चौधरी ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर माफी मांगी।

उन्होंने कहा, "यह पार्क बच्चों के खेलने और कोचिंग के लिए है। हम हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुईं तो मैं माफी मांगती हूं। उम्मीद है कि बच्चे पार्क में खुशी से खेलते रहेंगे।"

बीजेपी अध्यक्ष ने स्थानीय इकाई को निर्देश दिया है कि कोच और बच्चों से मिलें और पार्क में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आकलन करें। इस विवाद से सबक मिला है कि खेल और बच्चों की खुशी सबसे ऊपर है। अब पार्क में फुटबॉल कोचिंग फिर से सामान्य रूप से चलती रहेगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।