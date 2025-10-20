Hindustan Hindi News
फिल्म दिखाई,भोजन किया; गरीब बच्चों के साथ दिल्ली BJP चीफ ने मनाई दिवाली

Mon, 20 Oct 2025 04:37 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सहित देशभर में आज धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। सभी लोग अपने-अपने तरीके से इस खास त्योहार को मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी खास तरीके से दिवाली मनाई। उन्होंने आज गरीब तबके के लोगों के साथ न सिर्फ फिल्म देखी बल्कि उनके साथ भोजन भी किया। इस दौरान बच्चे भी काफी खुश दिखे।

वीरेंद्र सचदेवा ने इसपर कहा कि दिवाली का त्योहार उत्साह और उमंग का त्योहार है और पूरा देश इसे बहुत जोश के साथ मना रहा है। समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों से संपर्क किया गया और उनकी इच्छा के अनुसार,उनकी पसंद की एक फिल्म उन्हें आज दिखाई गई। बच्चे खुश हैं और यह शांति हम सभी के लिए काफी है।

बता दें कि इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों को दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दिवाली,रोशनी का त्योहार है और इसे शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "रोशनी के इस त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और आनंद से भरा हुआ है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली मेरा परिवार है और इस त्योहार पर मैं इस परिवार के हर सदस्य के लिए खुशी और एक उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Ncr News
