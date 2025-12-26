‘खुद को खबरों में रखने के लिए…’; AAP के 3 नेताओं पर FIR को लेकर बोले दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi BJP Chief Virendra Sachdeva reaction on FIR against AAP three leaders on charges of Santa Claus pollution video
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ कथित तौर पर ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

Dec 26, 2025 08:27 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, वार्ता
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ कथित तौर पर ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। आपके इन नेताओं ने दिल्ली प्रदूषण पर व्यंग्य करते हुए सैंटा क्लॉज को बेहोश होते दिखाया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस कृत्य पर ‘आप’ नेताओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ‘आप’ नेताओं से संवैधानिक संवेदनशीलता की उम्मीद बेमानी है।

सचदेवा ने कहा कि दिल्लीवासियों द्वारा सत्ता से हटाने के बाद 'आप' के नेता किस स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, वे खुद को खबरों में रखने के लिए किस तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं, यह एफआईआर उसका प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि एक पार्टी (आप) के अध्यक्ष जो विधायक और मंत्री रहे हैं और संजीव झा जो अभी भी विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उन्हें अपनी गंभीरता नहीं खोनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 'आप' के जिन तीन नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उन्होने धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर मसखरी करने का एक अशोभनीय काम किया है, जो किसी भी धर्म के लिए शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना हर सूरत में गलत है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई समाज में अल्पसंख्यक समाज है तो उसका मजाक उड़ाने का काम ‘आप’ के नेता करते हैं और वह भी ऐसे समय में जब समाज का त्योहार चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए आपके पास किसी भी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है और उसका एक संवैधानिक संवेदनशील तरीका होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से इसकी उम्मीद करना बेकार है।

सौरभ भारद्वाज सहित AAP के 3 नेताओं पर FIR

शिकायत के अनुसार, 'आप' के इन नेताओं ने 17-18 दिसंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। इस क्लिप में कनॉट प्लेस में किया गया एक राजनीतिक प्रदर्शन दिखाया गया। इसमें ईसाई समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक सैंटा क्लॉज को हास्यप्रद और कथित तौर पर अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैंटा क्लॉज मास्क पहनकर वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस दौरान वह बेहोश होकर गिर जाते हैं और 'आप' नेता उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक राजनीतिक संदेश देने के लिए सैंटा क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि यह वीडियो सैंटा क्लॉस का अपमान करता है और क्रिसमस त्योहार की पवित्रता को कम करता है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक रूप से धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 के तहत अपराध है। संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
