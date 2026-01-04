Hindustan Hindi News
जब सूद और मैंने झूठ की पोल खोल दी तो...; वीरेंद्र सचदेवा ने AAP नेताओं को घेरा, कहा- माफी मांगें

संक्षेप:

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि जब मैंने आप के झूठ की पोल खोल दी तो अब आप के नेता व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने पर उतर आए हैं। आप नेताओं के बार बार बदलते रंग को देखकर दिल्ली की जनता हैरान है।

Jan 04, 2026 07:56 pm IST
वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर हमला करते हुए कहा कि उनके विभाग ने अधिसूचना जारी कर शिक्षकों को कुत्ते गिनने की ड्यूटी पर लगाया है। लेकिन, जब सूद और मैंने शिक्षा विभाग के सर्कुलर को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करके आप के झूठ की पोल खोल दी तो अब आप के नेता सूद पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने पर उतर आए हैं।

उन्होंने कहा कि आप के नेताओं द्वारा सूद पर की जा रही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की दिल्ली की जनता और दिल्ली भाजपा निंदा करती है। चुनौती देती है कि आप ऐसी अधिसूचना दिखाए, जिसमें शिक्षकों की कुत्ते गिनने की ड्यूटी लगाई गई हो या फिर सूद से माफी मांगें।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल ने एक नई पार्टी बनाकर बड़े-बड़े आदर्शों की बात की। निश्चय ही नई पार्टी आप ने शुरू में कुछ नए लोगों को टिकट दिया। लेकिन, सत्ता के 10 साल में उन्होंने ना सिर्फ हर दल के नेता को जोड़कर टिकट दिया, बल्कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस, समाजवादी एवं राजद जैसी पार्टियों को भी पछाड़ दिया।

वहीं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सूद खुद एक साधारण शिक्षक परिवार से आते हैं। उन्होंने सामान्य शिक्षा ग्रहण की है, मध्यम वर्गीय कॉलोनी जनकपुरी में रह कर वहां के नागरिकों के साथ ही लगभग 25 अधिकृत कॉलोनियों के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूद से मेरा 20 साल का संबंध है। वह कभी सहयोगियों को छोटे बड़े में नहीं बांटते। सूद ने आप नेताओं की छोटी मानसिकता का जिक्र किया जिसके हारे हताश नेता अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं।

