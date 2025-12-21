Hindustan Hindi News
आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं...; प्रदूषण को लेकर BJP नेता का AAP पर निशाना

संक्षेप:

Dec 21, 2025 05:19 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, नई दिल्ली
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा कि जब सत्ता में थे तब प्रदूषण को नहीं संभाल पाए और आज जब विपक्ष में हैं तो हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। बेहतर होगा ये लोग नौटंकी करने की जगह सरकार को प्रदूषण की रोकथाम पर काम करने दें।

दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा है। कहा कि राजधानी के लोग पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार और आप की मौजूदा पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं।

सचदेवा ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि भारद्वाज द्वारा प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सेंटा क्लोज की बेहोशी का हास्य व्यंग्य करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं, वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि भारद्वाज जब केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब उनकी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। प्रदूषण की रोकथाम पर दस साल में कोई काम नहीं किया। उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बटने का मामला सामने आया। मोहल्ला क्लीनिक तो घोटालों के केंद्र बन गए थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल और भारद्वाज जब सत्ता में थे तब प्रदूषण को नहीं संभाल पाए और आज जब विपक्ष में हैं तो हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते काम ना करके और अब प्रदूषण पर हास्यास्पद बातें कर केजरीवाल और भारद्वाज दोनों ही जनता के बीच अपनी छवि खो रहे हैं। बेहतर होगा ये लोग गंभीरता से काम करें और प्रदूषण पर हास्य व्यंग्य नौटंकी करने की जगह दिल्ली वालों तथा सरकार को प्रदूषण की रोकथाम पर काम करने दें।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
