आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं...; प्रदूषण को लेकर BJP नेता का AAP पर निशाना
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा है। कहा कि राजधानी के लोग पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार और आप की मौजूदा पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं।
सचदेवा ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि भारद्वाज द्वारा प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सेंटा क्लोज की बेहोशी का हास्य व्यंग्य करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं, वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि भारद्वाज जब केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब उनकी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। प्रदूषण की रोकथाम पर दस साल में कोई काम नहीं किया। उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बटने का मामला सामने आया। मोहल्ला क्लीनिक तो घोटालों के केंद्र बन गए थे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल और भारद्वाज जब सत्ता में थे तब प्रदूषण को नहीं संभाल पाए और आज जब विपक्ष में हैं तो हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते काम ना करके और अब प्रदूषण पर हास्यास्पद बातें कर केजरीवाल और भारद्वाज दोनों ही जनता के बीच अपनी छवि खो रहे हैं। बेहतर होगा ये लोग गंभीरता से काम करें और प्रदूषण पर हास्य व्यंग्य नौटंकी करने की जगह दिल्ली वालों तथा सरकार को प्रदूषण की रोकथाम पर काम करने दें।