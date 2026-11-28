दिल्ली भाजपा के 15 सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा, इन लोगों को मिली जगह
दिल्ली भाजपा के कोर ग्रुप में पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दोनों सह प्रभारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, दो सांसदों और दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों को भी जगह दी गई है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने के लिए शनिवार को पार्टी के 15 सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा कर दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इस बारे में शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी और बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेशानुसार पार्टी के कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित 12 सदस्य और तीन विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं।
दिल्ली भाजपा के कोर ग्रुप में पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दोनों सह प्रभारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, दो सांसदों और दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों को भी जगह दी गई है।
निगम चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कोर ग्रुप की नगर निगम चुनाव सहित अन्य मामलों में रणनीति बनाने में अहम भूमिका होगी। पार्टी ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही सांसदों को शामिल करके राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश की है। इससे पार्टी को राजनीतिक गतिविधियों को जमीन पर उतारने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इन लोगों को मिली जगह
दिल्ली भाजपा के कोर ग्रुप में हर्ष मल्होत्रा और रेखा गुप्ता के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन, वीरेंद्र सचदेवा और सतीश उपाध्याय के साथ-साथ राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनोज तिवारी, विधायक अरविंदर सिंह लवली, प्रदेश सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और आशीष सूद को शामिल किया गया है।
वहीं इस कोर ग्रुप में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, प्रदेश सह प्रभारी जयमांग सोरेंग नामग्याल तथा प्रदेश सह प्रभारी दर्शना जरदोश को लिया गया है।
प्रदेश कोर कमिटी
1. हर्ष मल्होत्रा- प्रदेश अध्यक्ष
2. रेखा गुप्ता- मुख्यमंत्री
3. पवन राणा- प्रदेश महामंत्री (संगठन)
4. डॉ. हर्षवर्धन- पूर्व प्रदेश अध्यक्ष & पूर्व केंद्रीय मंत्री
5. वीरेन्द्र सचदेवा- प्रदेश सह-प्रभारी, पंजाब
6. जयप्रकाश (जे.पी.)- राष्ट्रीय मंत्री
7. सतीश उपाध्याय- विधायक
8. रामवीर सिंह विधूड़ी- सांसद, लोकसभा
9. अरविंदर सिंह लवती- विधायक
10. मनोज तिवारी- सांसद, लोकसभा
11. प्रवेश साहिब सिंह वर्मा- मंत्री, दिल्ली सरकार
12. आशीष सूद- मंत्री, दिल्ली सरकार
विशेष आमंत्रित सदस्य
13. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे- प्रदेश प्रभारी
14. जमयांग सेरिंग नामग्यात- प्रदेश सह-प्रभारी
15. दर्शना जारदोश- प्रदेश सह-प्रभारी
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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