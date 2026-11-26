दिल्ली से बिहार के 18 रूटों पर चलेंगी 299 बसें, 15 से ज्यादा शहरों को होगा फायदा
बिहार और दिल्ली के बीच अब नियमित अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने के लिए गुरुवार को दिल्ली और बिहार सरकार के बीच 18 रूटों के लिए पारस्परिक परिवहन समझौते (रिकिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
दिल्ली और बिहार के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों बड़ी राहत मिलने वाली है। दोनों राज्यों के बीच अब नियमित अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने के लिए गुरुवार को दिल्ली और बिहार सरकार के बीच 18 रूटों के लिए पारस्परिक परिवहन समझौते (रिकिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए नियमित बसों के संचालन शुरू हो जाएगा। गुरुवार को ही दिल्ली से इन बसों को हरी झंडी दिखाई जाने की योजना है।
299 बसें चलेंगी, 15 से ज्यादा शहरों को होगा फायदा
अंतरराज्यीय बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 75 नॉन-एसी और 74 एसी बसों की व्यवस्था की है। इसके अलावा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 150 बसों का संचालन भी किया जाएगा। ये बसें इन शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इससे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, पूर्वी चंपारण के साथ यूपी के नोएडा, गोरखुपर, लखनऊ समेत कई शहरों को भी कनेक्टिविटी मिलेगी।
15-20 लाख लोगों को फायदा पहुंचने का अनुमान
इस पहल का सबसे अधिक फायदा दिल्ली में रहकर काम करने वाले बिहार और पूर्वांचल के करीब 15 से 20 लाख लोगों को मिलेगा। बस सेवा शुरू हो जाने से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें त्योहारों, शादी-विवाह और अन्य अवसरों पर अपने गृह जिले जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। ऐसे यात्रियों को अक्सर निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है, जहां भीड़ के साथ ज्यादा किराया होने की वजह से परेशानी होती है। नियमित सरकारी बस सेवाएं शुरू होने से यात्रियों को एक और विकल्प मिल जाएगा।
18 मार्गों से बिहार के कई जिलों तक पहुंचेगी बस सेवा
प्रस्तावित समझौते के तहत दिल्ली को बिहार के 18 अंतरराज्यीय मार्गों के जरिये विभिन्न शहरों और जिलों से जोड़ा जाएगा। इनमें अररिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना और पूर्णिया समेत बिहार के कई प्रमुख शहर शामिल हैं। समझौते के तहत प्रत्येक मार्ग पर दिल्ली और बिहार, दोनों राज्यों को 12-12 परमिट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यानी दोनों राज्यों को बसों के संचालन के लिए समान संख्या में परमिट मिलेंगे। बसों के समय, परिचालन और अन्य व्यवस्थाओं को दोनों सरकारें आपसी समन्वय से अंतिम रूप देंगी।
त्योहारों पर विशेष बसों की जगह स्थायी व्यवस्था
दिल्ली और बिहार के बीच बस सेवा को नियमित करने की जरूरत बीते कई वर्षों में त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण भी सामने आई है। हाल ही में दीपावली और छठ पर्व के दौरान दोनों राज्यों के बीच विभिन्न मार्गों पर करीब 76 बसों का संचालन अस्थायी तौर पर किया गया था। इन बसों को यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यात्रियों की मांग और बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब दोनों सरकारों ने सालभर बस चलाने की स्थायी व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली और बिहार के बीच यह समझौता यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों के समय और परिचालन कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगी। आने वाले वर्षों में इन सेवाओं का और विस्तार करने की भी योजना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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