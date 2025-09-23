delhi biggest wastewater treatment plant inauguration okhla delhi jal board amit shah Parvesh sahib singh verma details दिल्ली में बनकर तैयार है सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उद्घाटन की डेट भी आ गई, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में बनकर तैयार है सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उद्घाटन की डेट भी आ गई

डीजेबी के एक अधिकारी ने पीटीआई (PTI) को बताया कि यह न केवल देश की सबसे बड़ी सुविधा होगी, बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसे एक भव्य कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के आस-पास के इलाकों से जनता को, साथ ही विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईTue, 23 Sep 2025 03:58 PM
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) 30 सितंबर को ओखला में अपने सबसे बड़े 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (WWTP) के भव्य उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, उद्घाटन समारोह में जापानी प्रतिनिधियों सहित लगभग 6,000 लोगों को आमंत्रित करने की योजना है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि होंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा सहित अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

डीजेबी के एक अधिकारी ने पीटीआई (PTI) को बताया, "यह न केवल देश की सबसे बड़ी सुविधा होगी, बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसे एक भव्य कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के आस-पास के इलाकों से जनता को, साथ ही विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।" ओखला WWTP राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तहत केंद्र और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम (joint venture) है, जिसे डीजेबी ने 2019 में शुरू किया था।

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से मिली है, इसलिए समारोह में जापान के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले भी, JICA के प्रतिनिधियों ने जापानी संसद के अन्य सदस्यों और जापान दूतावास के अधिकारियों के साथ ओखला WWTP का दौरा किया है। यह प्रोजेक्ट 40 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1,161.18 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जिसमें सिविल वर्क, एक साल की डिफेक्ट लायबिलिटी और 10 साल के संचालन और रखरखाव की लागत शामिल है। इसका काम इस साल अप्रैल में पूरा हुआ था और इसे ट्रायल रन पर रखा गया था। पहले यहाँ चार छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिन्हें नए प्लांट के लिए जगह बनाने के लिए हटा दिया गया।

अधिकारियों ने बताया, "इस प्रोजेक्ट के लिए 85% पैसा केंद्र सरकार ने यमुना एक्शन प्लान-III के तहत दिया, जबकि बाकी का पैसा दिल्ली सरकार ने दिया।" उन्होंने कहा कि इस प्लांट को बिजली बनाने की सुविधा के साथ डिजाइन किया गया है, और सीवेज के ट्रीटमेंट के बाद निकलने वाला गाद (sludge) 'ए-क्लास' का होगा।

2019 में पिछली सरकार के तहत शुरू हुआ यह प्लांट कोविड महामारी और निर्माण पर प्रतिबंध जैसी रुकावटों के कारण पूरा होने में देरी हुई। काम पूरा करने की पहली समय सीमा 2022 थी, जो बाद में 2024 में बदल गई और आखिरकार 2025 में पूरी हुई। इस प्लांट से लगभग 40 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। ये लोग सिविल लाइन्स, पहाड़गंज, पुरानी दिल्ली, ग्रीन पार्क, हौज खास, लाजपत नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, चित्तरंजन पार्क, ओखला, सरिता विहार और आस-पास के इलाकों में रहते हैं।