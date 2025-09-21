दिल्ली में सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, रिटायर्ड बैंकर को महीनेभर ‘कैद’ में रख 23 करोड़ रुपये ठगे

दिल्ली में एक रिटायर्ड बैंकर से डिजिटल अरेस्ट कर करीब 23 करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने मुंबई पुलिस के अधिकारी बनकर उन्हें एक महीने तक उनके घर में वर्चुअली कैद में रखा।

दक्षिणी दिल्ली में एक रिटायर्ड बैंकर से डिजिटल अरेस्ट कर करीब 23 करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने मुंबई पुलिस के अधिकारी बनकर उन्हें एक महीने तक उनके घर में वर्चुअली कैद में रखा। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में अब तक सामने आए डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामलों में ठगी गई यह सबसे बड़ी रकम है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया, दक्षिणी दिल्ली के एक 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा ने करीब 23 करोड़ रुपये गंवा दिए। साइबर अपराधियों ने उन्हें हौज खास के पास गुलमोहर पार्क स्थित उनके घर में 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच एक महीने के लिए वर्चुअली कैद में रखा। अपराधियों द्वारा अकेले रहने वाले नरेश मल्होत्रा ​​को अपने इक्विटी शेयर बेचने और कई बार में 22.92 करोड़ आरोपियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए विवश किया गया।

मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर डराया हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधियों ने मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर मल्होत्रा ​​को यह कहकर डराया कि उनकी आधार कार्ड डिटेल टेरर फंडिंग और पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों से जुड़ी है। ठगों ने उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो वे उनकी दोनों बेटियों, उनके पतियों और बच्चों को जान से मार देंगे।

एक अधिकारी ने कहा, "हाल के महीनों में दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के शिकार बने व्यक्ति द्वारा गंवाई गई यह सबसे बड़ी रकम है।"

दिल्ली पुलिस 1.5 करोड़ रुपये फ्रीज में कामयाब दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने पीड़ित मल्होत्रा ​​की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों के अनुसार, IFSO यूनिट ने तुरंत जांच शुरू करते हुए साइबर ठगों के खातों से निकाले या ट्रांसफर किए जाने वाले लगभग 1.5 करोड़ रुपये फ्रीज करने में कामयाब रही।

मल्होत्रा ​​ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 5 जुलाई को दिल्ली के एक अस्पताल में उनके घुटने की सर्जरी हुई थी और उसी दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। 1 अगस्त को उनके लैंडलाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। कॉलर ने उन्हें बताया कि उनके आधार नंबर का दुरुपयोग मुंबई में लैंडलाइन फोन खरीदने के लिए किया गया है और उनकी सभी संचार लाइनें बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद ठगों ने उनसे उनके बैंक खातों, प्रॉपर्टी, डीमैट अकाउंट, लॉकरों और उनके परिवार के सदस्यों की निजी जानकारी, उनके ठिकानों सहित शेयर करने के लिए मजबूर किया। मल्होत्रा ​​ने बताया कि उन्हें एक फर्जी अदालती आदेश भेजा गया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पासपोर्ट सहित उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है।

बुजुर्ग को हर दो घंटे में रिपोर्ट करने का आदेश देकर डराया मल्होत्रा ​​ने अपनी शिकायत में कहा, "4 अगस्त को ठगों ने मुझे एक बेल अप्रूवल भेजा, जिससे मेरी गिरफ्तारी रुक गई। उन्होंने मुझे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हर दो घंटे में रिपोर्ट करने का आदेश देकर डरा दिया और साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने के निर्देश भी दिए और इस संबंध में राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम (एनएसए) के तहत गोपनीयता बनाए रखने के लिए मुझसे हर दिन एक अंडरटेकिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया, तो मेरे परिवार के सभी सदस्यों (दो बेटियों, दो दामादों और चार नाती-नातिनों) की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन पर देश के कई कड़े कानूनों के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे।"

इसके बाद अपराधियों ने मल्होत्रा ​​से कहा कि वह अपनी इक्विटी होल्डिंग्स बेचकर 22.92 करोड़ रुपये उनके खातों में ट्रांसफर कर दें, और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय रिजर्व बैंक सत्यापन के बाद पैसे वापस कर देगा। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए दो मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया।