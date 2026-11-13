दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, लाहौर को भी छोड़ा पीछे
सिव्स ग्रुप IQAir के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 334 दर्ज किया दया जो खतरनाक श्रेणी में आता है। इसी के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।
दिल्ली एनसीआर में दीवाली के बाद से प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 'समीर' ऐप के अनुसार, शुक्रवार सुबह एक्यूआई 403 दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली लाहौर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई। यहां एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंचने और धुएं और केहरे की घनी चादर छाने के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई और लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया।
सिव्स ग्रुप IQAir के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 334 दर्ज किया दया जो खतरनाक श्रेणी में आता है। इसी के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। हालांकि सीबीसीपी ने एयर क्वालिटी को और भी ज्यादा, यानी 403 पर दर्ज किया है। स्विस और भारतीय आंकड़ों में अंतर इसलिए हैं क्योंकि दोनों का एक्यूआई मापने का तरीका अलग-अलग है।
किन इलाकों में सबसे खराब एक्यूआई?
सीपीसीबी के मुताबिक, सुबह छह बजकर पांच मिनट पर एक्यूआई 403 था और सुबह आठ और नौ बजे भी इसी स्तर पर बना रहा। सुबह आठ बजे तक आंकड़े दर्ज करने वाले 58 निगरानी केंद्रों में से 33 में वायु गुणवत्ता 'गंभीर', 24 में 'बेहद खराब' और एक में 'मध्यम' श्रेणी में रही। आईआईटी दिल्ली में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 488 रहा। इसके बाद चांदनी चौक में 479 और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में 478 एक्यूआई दर्ज किया गया। बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 456 रहा, जबकि आईटीओ और जेएनयू में यह 451 दर्ज किया गया।
'गंभीर' श्रेणी के एक्यूआई वाले अन्य इलाकों में जहांगीरपुरी (430), वजीरपुर (427), आनंद विहार (419), रोहिणी (413), आईजीआई हवाई अड्डा (टी-3) (403) और टिकरी कलां (402) शामिल रहे।सुबह छह बजकर पांच मिनट पर आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 487, जबकि नॉर्थ कैंपस और चांदनी चौक में 476 दर्ज किया गया। पूसा में यह 468 और एनएसयूटी जाफरपुर में 461 रहा। शहर के कई हिस्सों में घनी धुंध छाए रहने से दृश्यता कम हो गई। दिल्ली में इससे पहले इस साल 19 जनवरी को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई थी। उस दिन 24 घंटे का औसत एक्यूआई 410 रहा था।
ग्रैप तीन लागू
सीएक्यूएम ने प्रदूषण का स्तर और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए छह नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एयर क्वालिटी की 'गंभीर' श्रेणी के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया था।
इस चरण के तहत एनसीआर में धूल पैदा करने वाली कई निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक, पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों और खनन गतिविधियों को बंद करने तथा कुछ श्रेणियों के वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां शामिल हैं।
इनमें दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर जैसे अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल या इससे पुराने हल्के मोटर वाहनों के चलने पर रोक शामिल है। इसके अलावा, बीएस-चार और इससे पुराने कुछ श्रेणियों के डीजल मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर शहर का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 450 से अधिक होकर 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच जाता है, तो प्रदूषण रोधी पाबंदियों का उच्चतम स्तर यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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