Delhi becomes the most dangerous metro city for women; NCRB report महिलाओं के लिए दिल्ली बनी सबसे खतरनाक मेट्रो सिटी; रेप, मर्डर और किडनैपिंग के आंकड़े डरा देंगे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi becomes the most dangerous metro city for women; NCRB report

महिलाओं के लिए दिल्ली बनी सबसे खतरनाक मेट्रो सिटी; रेप, मर्डर और किडनैपिंग के आंकड़े डरा देंगे

NCRB के ताजा आंकड़े चौकाने वाले हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में दिल्ली देश की नंबर 1 मेट्रो सिटी बन गई है। यहां साल 2023 में कुल 13366 मामले दर्ज किए गए। बीते साल 2022 में कुल 14158 मामले और 2021 में 13982 मामले दर्ज किए गए थे।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:48 PM
share Share
Follow Us on
महिलाओं के लिए दिल्ली बनी सबसे खतरनाक मेट्रो सिटी; रेप, मर्डर और किडनैपिंग के आंकड़े डरा देंगे

देश के 19 मेट्रो सिटी में से आप कहां रहते हैं? क्या आप दिल्ली में रहते हैं और आप एक महिला हैं, तो आपको और भी सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि, NCRB के ताजा आंकड़े चौकाने वाले हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में दिल्ली देश की नंबर 1 मेट्रो सिटी बन गई है। यहां साल 2023 में कुल 13366 मामले दर्ज किए गए। बीते साल 2022 में कुल 14158 मामले और 2021 में 13982 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि, बीते तीन सालों में ये आंकड़ा अपने निचले स्तर पर है, लेकिन इतने सुधार को किसी भी हालत में संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

बच्चियों से रेप और दरिंदगी के बाद मर्डर

रेप और गैंग रेप की घटनाओं में दिल्ली कुख्यात हो चुका है। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा का कानून (पॉक्सो) के तहत आज भी सबसे ज्यादा मामले मेट्रो सिटी दिल्ली में दर्ज हो रहे हैं। साल 2023 में कुल 7305 मामलों में 1631 मामले दिल्ली में हुए।

अगर पॉक्सो के तहत बच्चियों से रेप की वारदातों की बात करें तो कुल 4321 मामलों में 1048 मामले दिल्ली में दर्ज हुए हैं। रेप के बाद हत्या के कुल 13 मामलों में 3 दिल्ली से सामने आए। एसिड अटैक के कुल 15 मामलों में 6 दिल्ली में दर्ज हुए। किडनैपिंग के 10532 मामलों में 3952 मामले दर्ज किए गए।

दहेज के लिए हत्या, पति-परिवार द्वारा क्रूरता

परिवार के लोग भी महिलाओं को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दहेज के लिए हत्या के कुल 392 मामलों में 114 दिल्ली शहर में दर्ज हुए। महिला को हत्या के लिए उकसाने वाले कुल 418 मामलों में 42 दर्ज किए गए। गर्भपात के कुल 68 मामलों में 10 मामले दिल्ली में दर्ज हुए। पति और परिवार द्वारा सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। कुल 15813 मामलों में 4219 दिल्ली में दर्ज किए गए।

जानिए दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर कौन?

महिलाओं से अपराध से जुड़े मामलों में मुंबई दूसरे पर और हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। मुंबई में कुल 5543 मामले दर्ज हुए। हैदराबाद में 3050, बेंगलुरू में 3127, जयपुर में 2827 मामले दर्ज किए गए हैं।

20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों से हुई तुलना

ये आंकड़े देश के 19 बड़े शहरों में दर्ज किए गए अपराध के आंकड़ों के आधार पर बताए गए हैं। इन शहरों की आबादी 20 लाख से अधिक है। इनमें अहमदाबाद और सूरत (गुजरात), बेंगलुरू(कर्नाटक), चेन्नई(तमिल नाडू), इंदौर(मध्य प्रदेश) गाजियाबाद,(यूपी) , मुंबई(महाराष्ट्र), कोलकाता(पश्चिम बंगाल) और पटना(बिहार) जैसे शहर शामिल हैं।