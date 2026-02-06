भारत टैक्सी में सैलानियों के लिए खास पैकेज, ड्राइवरों की आमदनी और सुरक्षा पर भी जोर
दिल्ली ने सार्वजनिक परिवहन में नई मिसाल पेश करते हुए भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। इसका लक्ष्य नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा देना और ड्राइवरों की आय बढ़ाना है।
कदिल्ली ने भारत टैक्सी के साथ साझेदारी कर देश का पहला सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका मकसद सुरक्षित एवं भरोसेमंद टैक्सी सेवाएं प्रदान करना है। समझौते से यात्रियों को पारदर्शी किराए पर पॉइंट-टू-पॉइंट और टूरिस्ट पैकेज की सुविधा मिलेगी। इस मॉडल की खास बात यह है कि टैक्सी चालक खुद इस संस्था के हिस्सेदार होंगे जिससे उन्हें निजी कंपनियों के मुकाबले अधिक आय और सम्मान मिलेगा।
सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस पहल का मकसद दिल्ली के नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा देना है। इससे चालकों की आय और सम्मान बढ़ेगा। यह साझेदारी ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ अर्निंग को मजबूत करेगी। सहकारी मॉडल के जरिए तकनीक और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
ताकि पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी बढ़े
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साझेदारी का मकसद दिल्ली में सहकारी मॉडल के तहत आधुनिक और भरोसेमंद टैक्सी सेवाओं को मजबूत करना है। पहल से अनियमित और असंगठित टैक्सी सेवाओं पर निर्भरता कम होगी और परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ ही जवाबदेही बढ़ेगी। दिल्ली में परिवहन के ऐसे मॉडल को आगे बढ़ाना है, जिसमें तकनीक के साथ मानवीय गरिमा और आजीविका की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। सहकारी टैक्सी मॉडल इसी सोच को जमीन पर उतारता है।
कमाल करेगा डीटीटीडीसी और एसटीसीएल का मेल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साझेदारी के तहत डीटीटीडीसी पर्यटन और ब्रांडिंग पार्टनर की भूमिका निभाएगा। टैक्सी चालकों को सॉफ्ट स्किल्स, दिल्ली की संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित चालक दिल्ली पर्यटन के ‘ब्रांड एम्बेसडर’ के रूप में काम करेंगे। वहीं, एसटीसीएल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सहकारी ड्राइवर नेटवर्क के जरिए तकनीक-सक्षम टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे भरोसेमंद टैक्सी सेवा मिलेगी।
घूमने-फिरने के लिए खास पैकेज
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि समझौते के तहत पर्यटकों के लिए टैक्सी के जरिए खास घूमने-फिरने के पैकेज शुरू किए जाएंगे। इनमें दो घंटे, चार घंटे और पूरे दिन के दर्शनीय स्थल भ्रमण के विकल्प होंगे, जिनमें दिल्ली और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल रहेंगे। इसके अलावा शहर के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
आम लोगों को मिलेगी ज्यादा सुविधा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सुविधा से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजाना सफर करने वाले लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। मोबाइल ऐप और तकनीक के जरिए आसान बुकिंग, साफ-सुथरी और पारदर्शी किराया व्यवस्था और तय सेवा मानकों से दिल्लीवासियों और पर्यटकों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा।
टैक्सी चालकों की आमदनी और सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना का सबसे बड़ा फोकस टैक्सी चालकों की आमदनी और सुरक्षा पर है। सहकारी मॉडल के तहत चालक अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रख पाएंगे जो मौजूदा निजी एग्रीगेटर कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा। चालक इस सहकारी संस्था के हिस्सेदार भी होंगे। इससे उन्हें फैसलों में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यह मॉडल चालकों को सम्मानजनक काम, स्थिर आय और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।