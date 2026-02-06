Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi became first state to join bharat taxi cooperative cab model
भारत टैक्सी में सैलानियों के लिए खास पैकेज, ड्राइवरों की आमदनी और सुरक्षा पर भी जोर

भारत टैक्सी में सैलानियों के लिए खास पैकेज, ड्राइवरों की आमदनी और सुरक्षा पर भी जोर

संक्षेप:

दिल्ली ने सार्वजनिक परिवहन में नई मिसाल पेश करते हुए भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। इसका लक्ष्य नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा देना और ड्राइवरों की आय बढ़ाना है। 

Feb 06, 2026 06:55 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कदिल्ली ने भारत टैक्सी के साथ साझेदारी कर देश का पहला सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका मकसद सुरक्षित एवं भरोसेमंद टैक्सी सेवाएं प्रदान करना है। समझौते से यात्रियों को पारदर्शी किराए पर पॉइंट-टू-पॉइंट और टूरिस्ट पैकेज की सुविधा मिलेगी। इस मॉडल की खास बात यह है कि टैक्सी चालक खुद इस संस्था के हिस्सेदार होंगे जिससे उन्हें निजी कंपनियों के मुकाबले अधिक आय और सम्मान मिलेगा।

सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस पहल का मकसद दिल्ली के नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा देना है। इससे चालकों की आय और सम्मान बढ़ेगा। यह साझेदारी ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ अर्निंग को मजबूत करेगी। सहकारी मॉडल के जरिए तकनीक और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

ताकि पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी बढ़े

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साझेदारी का मकसद दिल्ली में सहकारी मॉडल के तहत आधुनिक और भरोसेमंद टैक्सी सेवाओं को मजबूत करना है। पहल से अनियमित और असंगठित टैक्सी सेवाओं पर निर्भरता कम होगी और परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ ही जवाबदेही बढ़ेगी। दिल्ली में परिवहन के ऐसे मॉडल को आगे बढ़ाना है, जिसमें तकनीक के साथ मानवीय गरिमा और आजीविका की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। सहकारी टैक्सी मॉडल इसी सोच को जमीन पर उतारता है।

कमाल करेगा डीटीटीडीसी और एसटीसीएल का मेल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साझेदारी के तहत डीटीटीडीसी पर्यटन और ब्रांडिंग पार्टनर की भूमिका निभाएगा। टैक्सी चालकों को सॉफ्ट स्किल्स, दिल्ली की संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित चालक दिल्ली पर्यटन के ‘ब्रांड एम्बेसडर’ के रूप में काम करेंगे। वहीं, एसटीसीएल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सहकारी ड्राइवर नेटवर्क के जरिए तकनीक-सक्षम टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे भरोसेमंद टैक्सी सेवा मिलेगी।

घूमने-फिरने के लिए खास पैकेज

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि समझौते के तहत पर्यटकों के लिए टैक्सी के जरिए खास घूमने-फिरने के पैकेज शुरू किए जाएंगे। इनमें दो घंटे, चार घंटे और पूरे दिन के दर्शनीय स्थल भ्रमण के विकल्प होंगे, जिनमें दिल्ली और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल रहेंगे। इसके अलावा शहर के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

आम लोगों को मिलेगी ज्यादा सुविधा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सुविधा से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजाना सफर करने वाले लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। मोबाइल ऐप और तकनीक के जरिए आसान बुकिंग, साफ-सुथरी और पारदर्शी किराया व्यवस्था और तय सेवा मानकों से दिल्लीवासियों और पर्यटकों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा।

टैक्सी चालकों की आमदनी और सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना का सबसे बड़ा फोकस टैक्सी चालकों की आमदनी और सुरक्षा पर है। सहकारी मॉडल के तहत चालक अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रख पाएंगे जो मौजूदा निजी एग्रीगेटर कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा। चालक इस सहकारी संस्था के हिस्सेदार भी होंगे। इससे उन्हें फैसलों में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यह मॉडल चालकों को सम्मानजनक काम, स्थिर आय और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देता है।

Delhi News
