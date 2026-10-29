दिल्ली के बवाना को मिलेगा अतिरिक्त पानी, 67 हजार लोगों को होगा फायदा, जानिए कैसे?
दिल्ली के बवाना इलाके को अतिरिक्त पानी मिलने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड ने बवाना में 13.48 करोड़ रुपये की लागत से रीसाइक्लिंग प्लांट तैयार किया है।
राजधानी दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बवाना को अतिरिक्त पानी मुहैया कराने का प्लान बनाया है। यह योजना धरातल पर लागू भी हो गई है। अब इस इलाके के 67 हजार से ज्यादा लोग लाभ उठाने वाले हैं। दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड के बवाना स्थित 20 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं।
13.48 करोड़ में बने प्लांट से होगी सफाई
इन प्लांट के बनने में 13.48 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस नए रीसाइक्लिंग प्लांट में पीने योग्य पानी का ट्रीटमेंट होगा और तय मानकों वाला पानी इलाके के लोगों को मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी में बताया गया है कि यह प्लांट पहले नालों में बह जाने वाले High-Turbidity पानी को पीने योग्य मानकों के अनुसार ट्रीट करेगा। इससे बवाना विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।
दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी अन्य जानकारी की बात करें तो DJB ने शनिवार को बताया कि मेंटेनेंस के लिए अपर गंगा कैनाल 8 नवंबर तक बंद रहने के बावजूद पूरे शहर में पीने के पानी की सप्लाई बिना रुकावट बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इस कैनाल का सालाना मेंटेनेंस करता है जो दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के दो बड़े वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट - सोनिया विहार और भागीरथी को कच्चा गंगा पानी सप्लाई करती है।
DJB ने एक पब्लिक नोटिस में कहा, “8 नवंबर तक सभी संबंधित इलाकों में पानी की सप्लाई बिना रुकावट रहेगी, और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी।” इसमें कहा गया है कि ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली के कुछ हिस्सों और NDMC इलाकों के लोगों को पीने के पानी के स्वाद या मिनरल की खासियतों में थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है।
एक अधिकारी ने कहा, “यह बदलाव पूरी तरह से कच्चे पानी के सोर्स के गंगा नदी से यमुना नदी में शिफ्ट होने की वजह से है और इससे सप्लाई किए जाने वाले पानी की सेफ्टी या क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है।” इससे पहले, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने मेंटेनेंस के लिए अपर गंगा कैनाल के बंद होने की वजह से 8 नवंबर तक अपने इलाकों में पानी की सप्लाई कम होने का नोटिस लोगों को जारी किया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें