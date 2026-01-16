दोस्त का पता नहीं बताया तो नाबालिगों ने 16 बार चाकू से गोदा, दिल्ली के बवाना में खौफनाक वारदात

संक्षेप: दिल्ली के बवाना में 22 वर्षीय युवक रंजन की छह नाबालिगों ने महज इसलिए चाकू मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने अपने दोस्त का ठिकाना बताने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में एक 22 साल के युवक की छह नाबालिगों ने क्रूरता से हत्या कर दी। कारण सिर्फ इतना था कि युवक ने अपने एक दोस्त की जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला? बवाना की जेजे कॉलोनी का रहने वाला रंजन उर्फ गोप्पा बुधवार शाम करीब 6:30 बजे अपने इलाके में था। पुलिस के अनुसार, छह नाबालिग लड़के किसी पुरानी रंजिश के कारण एक अन्य नाबालिग की तलाश में थे। उन्हें पता चला कि रंजन उस लड़के का दोस्त है। इसलिए उन्होंने रंजन से उसकी ठिकाने के बारे में पूछा। रंजन ने जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई। गुस्से में आए नाबालिगों ने चाकू निकाल लिया और रंजन पर बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, उनमें से कम से कम 16 बार चाकू मारा गया। रंजन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। उनके दोस्तों ने उन्हें तुरंत महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, पूथ खुर्द ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौके से पुलिस ने जुटाए सबूत मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम बुलाई गई। जांच में खून से सना चाकू बरामद हुआ। मौके की फोटोग्राफी की गई और अन्य सबूत इकट्ठा किए गए। मृतक के भाई राजा की शिकायत पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।