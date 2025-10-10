दिल्ली के बवाना में देर रात ठांय-ठांय, मुठभेड़ में बदमाश आफताब के पैर में लगी गोली

दिल्ली के बवाना इलाके में गुरुवार देर रात स्पेशल स्टाफ ने कुख्यात और हथियारबंद अपराधी आफताब आलम उर्फ अट्टी को पकड़ने के लिए साहसिक ऑपरेशन चलाया।

राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब स्पेशल स्टाफ, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए साहसिक ऑपरेशन चलाया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हथियारबंद अपराधी काले रंग की स्कूटी पर नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया (NIA) में घूम रहा है। सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम ने इलाके में तलाशी शुरू की।

जी ब्लॉक के पास मुठभेड़ सूचना के मुताबिक, जब पुलिस ने जी ब्लॉक, NIA के पास एक काले रंग की स्कूटी को रुकने का इशारा किया, तो स्कूटी सवार ने भागने की कोशिश की। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई, जब उसने पुलिस टीम पर दो गोलियां दाग दीं। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और तीन राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली स्कूटी सवार के दाहिने पैर में लगी।

अपराधी की पहचान, आफताब आलम उर्फ अट्टी पकड़े गए अपराधी की पहचान आफताब आलम उर्फ अट्टी के रूप में हुई, जो केके कॉलोनी, बवाना का रहने वाला है। वह कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें लूट, छिनतई और एक हत्या का मामला भी शामिल है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आफताब लंबे समय से फरार चल रहा था और इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था।