दिल्ली में सुबह-सुबह पुलिस का ऐक्शन, बवाना और गाजीपुर में बदमाशों से मुठभेड़; तीन धरे

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बवाना में मुठभेड़ के बाद कुख्यात राजेश बवानिया गैंग के शार्प शूटर अंकित मान को गिरफ्तार किया है; गोलीबारी के दौरान घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में सुबह-सुबह पुलिस का बड़ा ऐक्शन देखने को मिला, जहां स्पेशल सेल की टीम ने और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में कुख्यात राजेश बवानिया गैंग का सदस्य अंकित मान गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा गाजीपुर इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

कैसे शुरू हुई गोलीबारी? पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेश बवानिया गैंग के कुछ सदस्य बवाना क्षेत्र में सक्रिय हैं और किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में हैं। स्पेशल सेल की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही संदिग्धों ने पुलिस को देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे अंकित मान घायल हो गया।

राजेश बवानिया गैंग का खौफनाक बैकग्राउंड राजेश बवानिया दिल्ली-एनसीआर के उन गैंगस्टरों में शुमार है जो जेल से ही अपने गिरोह को चलाते हैं। उसका गैंग हत्या, फिरौती, लूट और गैंगवार जैसी वारदातों में शामिल रहा है। अंकित मान गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, जो कई पुराने मामलों में वांछित है।