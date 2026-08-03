दिल्ली में झूम कर बरसेंगे सावन के बदरा? मौसम में बदलाव से 2 दिन बारिश की संभावना

Delhi Weather News : दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। इन फुहारों ने उमसभरी गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग ने सोमवार को भी दिल्ली में बादल और बारिश का अनुमान जताया है। मंगलवार को हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है।

राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले दो दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सोमवार को दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, मंगलवार को तेज बारिश हो सकती है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह से ही धूप निकली। हालांकि, दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। आयानगर क्षेत्र में 6.8 मिमी और रिज क्षेत्र में 3.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है।

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं, मंगलवार को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है।

47 डिग्री से भी ज्यादा महसूस हुई गर्मी रविवार की शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस था। इस दौरान आर्द्रता का स्तर 70 फीसदी और हवा की गति 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही थी। इसके चलते लोगों ने 47.5 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का अहसास (फील लाइक तापमान) किया।

'समीर' ऐप के अनुसार, दिल्ली में रविवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 84 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।