Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में झूम कर बरसेंगे सावन के बदरा? मौसम में बदलाव से 2 दिन बारिश की संभावना

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Weather News : दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। इन फुहारों ने उमसभरी गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग ने सोमवार को भी दिल्ली में बादल और बारिश का अनुमान जताया है। मंगलवार को हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है।

Rains in delhi
दिल्ली में बारिश का अपडेट

राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले दो दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सोमवार को दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, मंगलवार को तेज बारिश हो सकती है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह से ही धूप निकली। हालांकि, दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। आयानगर क्षेत्र में 6.8 मिमी और रिज क्षेत्र में 3.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है।

ये भी पढ़ें:बिहार के गोपालगंज, सीवान में अति बारिश; चंपारण-सुपौल में भी बरसात, मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं, मंगलवार को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है।

47 डिग्री से भी ज्यादा महसूस हुई गर्मी

रविवार की शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस था। इस दौरान आर्द्रता का स्तर 70 फीसदी और हवा की गति 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही थी। इसके चलते लोगों ने 47.5 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का अहसास (फील लाइक तापमान) किया।

'समीर' ऐप के अनुसार, दिल्ली में रविवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 84 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

ये भी पढ़ें:गुजरात में अगले तीन दिन किन इलाकों में होगी बारिश? मौसम विभाग ने दी जानकारी

नोएडा में भी बूंदाबांदी के बाद गर्मी से थोड़ी राहत

वहीं, नोएडा शहर के कई इलाकों में भी रविवार को दोपहर में बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी से मामूली राहत मिली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह आठ बजे से पहले (24 घंटे में) 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आर्द्रता 92 प्रतिशत रही, जिससे दिन काफी गर्म रहा। बारिश के बाद इससे मामूली राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले छह दिनों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री या इससे कम रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में एक हफ्ते तक भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में येलो अलर्ट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।