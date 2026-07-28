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दिल्ली-NCR में एक नहीं 4 वेदर सिस्टमों ने कराई भारी बारिश; आगे क्या संकेत?

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भारी बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया। मौसम विभाग और मौसम विज्ञानियों की मानें तो इस जोरदार बारिश के पीछे चार वेदर सिस्टम थे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इससे जगह-जगह जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अहम रास्ते पानी में डूब गए जिससे ट्रैफिक ठप हो गया। मौसम विभाग की ओर से जोरदार बारिश को लेकर पहले येलो, फिर ऑरेंज और दोपहर 12:25 बजे रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञानियों की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के लिए एक नहीं वरन 4 वेदर सिस्टमों ने काम किया।

लो प्रेशर एरिया ने भी किया काम

दिल्ली-NCR में भारी बारिश के पीछे पहला फैक्टर मॉनसून का फिर से सक्रिय होना रहा। इसके साथ कई अन्य मौसम प्रणालियां भी जुड़ गईं। मौसम विभाग (IMD) ने अपने बुलेटिन में बताया कि मॉनसूनी ट्रफ दिल्ली के दक्षिण से होते हुए बीकानेर, ग्वालियर, सतना और डाल्टनगंज से पूर्व की ओर उस गहरे डिप्रेशन यानी कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच गई जो मंगलवार को तड़के पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तटों पर पहुंचा।

कम दबाव तक जा पहुंची मॉनसूनी ट्रफ

सनद रहे मॉनसूनी ट्रफ मॉनसून सीजन के दौरान बारिश लाने वाली मुख्य रेखा मानी जाती है। यह एक्टिव हुई और दिल्ली से होकर पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के कम दबाव वाले क्षेत्र तक जा पहुंची। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की ऐक्टिव रहा। इनमें से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर, दूसरा मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में जबकि अन्य दिल्ली-NCR के करीब भी एक्टिव है।

चार वेदर सिस्टम से भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, एक ट्रफ के रूप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है। कुल मिलाकर मौसम विज्ञानियों की मानें तो जोरदार बारिश के पीछे मॉनसूनी ट्रफ का दोबारा एक्टिव होना और तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी काम करना रहा।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश का मजबूत फैक्टर

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉनसून के महीनों में कम दबाव की एक लंबी पट्टी बनती है जिसे 'मॉनसूनी ट्रफ' कहते हैं। यह पट्टी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा के मैदानों से होकर गुजरती है। यह मॉनसूनी ट्रफ एक जगह टिकी नहीं रहती। इसका पूर्वी हिस्सा एक ही दिन में काफी आगे-पीछे खिसक सकता है। यह ट्रफ जहां रुकती है, वहीं बारिश होती है। जब यह दक्षिण की तरफ खिसकता है तो दिल्ली-NCR, मध्य और उत्तरी भारत में भारी बारिश होती है।

ऐसे मजबूत हो जाती है मॉनसूनी ट्रफ

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, राजस्थान की हवाएं और ओडिशा का कम दबाव मिलकर इस मॉनसूनी ट्रफ को ताकतवर बना देते हैं। इससे समुद्र से आने वाली नम हवाएं ठंडी होकर बादल बनती हैं और जमकर बारिश कराती हैं।

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आगे क्या संकेत?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके चलते अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। बारिश के असर से राजधानी के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

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(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनुपट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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