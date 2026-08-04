दिल्ली में सुबह-सुबह बूंदाबांदी से बदली फिजा, 2 दिन मस्त रहेगा राजधानी का मौसम

Delhi Weather News : गर्मी और उमस से बेहाल दिल्लीवालों के लिए मंगलवार की सुबह राहत की फुहारें लेकर आई। मौसम विभाग ने आज दिन या शाम के समय तेज बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।

राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मंगलवार को सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के मौसम में अब बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में मंगलवार को ज्यादातर जगहों पर हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिन के समय भी घने बादलों की मौजूदगी रहेगी। इसके चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि, न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बुधवार को भी कहीं-कहीं अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

चिपचिपाने वाली उमस और प्रचंड गर्मी ने किया बेहाल दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद चिपचिपाने वाली उमस और प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। सोमवार को भले ही पारा 33-35 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ, लेकिन हवा में मौजूद भारी नमी के कारण दिल्लीवालों ने 43 डिग्री सेल्सियस जैसी झुलसाने वाली गर्मी महसूस की। मौसम विभाग के मुताबिक, शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता का स्तर 67 फीसदी और हवा की गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। इसके चलते फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी का स्तर 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को शाम साढ़े पांच बजे फील लाइक तापमान 47.5 डिग्री के स्तर पर रहा था।

सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा रहा तापमान दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। इस दौरान कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। दिल्ली के आयानगर मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा 13.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 67 से 88 फीसदी तक रहा।

दो अंकों के सुधार के साथ एक्यूआई 76 पर रहा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। रविवार को सूचकांक 78 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे के भीतर दो अंकों का सुधार हुआ है।