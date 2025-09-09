delhi barapullah elevated corridor tree cutting approval दिल्ली में जल्द शुरू होगा बारापुला फेज-3 कॉरिडोर, मिली पेड़ों की कटाई की मंजूरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi barapullah elevated corridor tree cutting approval

दिल्ली में जल्द शुरू होगा बारापुला फेज-3 कॉरिडोर, मिली पेड़ों की कटाई की मंजूरी

दिल्ली में बारापुला-3 एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में आ रही रुकावट दूर हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति ने यमुना डूब क्षेत्र में आ रहे 333 पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण की मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कॉरिडोर एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 07:15 AM
राजधानी दिल्ली के मयूर विहार से सराय काले खां के बीच बन रहे बारापुला तीन एलिवेटेड कॉरीडोर के अंतिम चरण के निर्माण की अड़चन दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) ने योजना के बीच आ रहे पेड़ों के कटाई की मंजूरी दे दी है।

दस साल से अटकी यह योजना अब अगले एक साल में पूरी हो जाएगी। उसके बाद मयूर विहार से एम्स, आईएनए तक का सफर सिग्नल फ्री होगा। एनएच-24, सराय काले खां पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

बारापुला फेज तीन मयूर विहार से सराय काले खां के बीच करीब 3.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरीडोर है जो कि यमुना के ऊपर से होकर गुजरेगा। इस योजना का 89 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है, लेकिन यमुना डूब क्षेत्र में करीब 800 मीटर का एक क्षेत्र जहां पेड़ों की कटाई की मंजूरी नहीं मिलने के कारण योजना अटकी हुई है।

333 पेड़ों के हटाने को लेकर सीईसी ने मंजूरी दी

मौजूदा सरकार के प्रयासों के बाद दो डिविजन में कुल 333 पेड़ों के हटाने को लेकर सीईसी ने मंजूरी दे दी है। इसमें जो सेंट्रल फॉरेस्ट खंड में 155 पेड़ हैं, जिसमें 10 काटने, 34 को प्रत्यारोपित करने और 111 सुरक्षित (107 हल्की कटाई-छंटाई के साथ) करने की मंजूरी दी गई है। दूसरे साउथ फॉरेस्ट खंड में 178 पेड़ हैं, जिसमें 75 को काटने, 53 को प्रत्यारोपित करने, 50 सुरक्षित (13 हल्की छंटाई के साथ) रखने की मंजूरी दी गई है।

देरी के चलते बढ़ी लागत

बारापुला फेज तीन की लागत 964 करोड़ आंकी गई थी, जो अब बढ़कर लगभग 1330 करोड़ हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस हरी झंडी के साथ हम तेजी से काम पूरा करेंगे और अगले एक साल में जनता को यह कॉरिडोर सौंपेंगे।

इन सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा

यह कॉरिडोर एनएच-24, डीएनडी फ्लाईवे और रिंग रोड पर दबाव कम करेगा और सराय काले खां मल्टी-मॉडल हब (जहां एनसीआरटीसी, रेलवे, आईएसबीटी, मेट्रो और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे जुड़े हैं) की कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। अनुमान है कि इसके शुरू होने पर प्रतिदिन करीब दो टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा, जो लगभग 30,000 पेड़ों के बराबर है।