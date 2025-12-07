इंडिया गेट घूमाने से मना किया, तो नशे में कैब ड्राइबर को मार डाला; चार गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली के बारापुल्ला फ्लाईओवर के नीचे बुधवार तड़के चार नशेड़ियों ने सिर्फ इंडिया गेट घुमाने से मना करने पर 27 वर्षीय कैब ड्राइवर कुलदीप उर्फ राम सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

दिल्ली के बारापुल्ला फ्लाईओवर के नीचे बुधवार तड़के एक 27 साल के कैब ड्राइवर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने चार नशेड़ियों को रात में इंडिया गेट घुमाने से मना कर दिया था।

क्या हुआ था उस रात? पुलिस के अनुसार, मोहम्मद इमरान उर्फ पानवाली अपना जन्मदिन मना रहा था। उसके साथ तीन नाबालिग दोस्त थे। चारों ने शराब पी रखी थी। रात करीब 3 बजे इंडिया गेट जाने का मन हुआ। भोगल के पास पब्लिक टॉयलेट के बाहर एक सफेद डिजायर कैब खड़ी दिखी। ड्राइवर कुलदीप उर्फ राम सिंह (अयोध्या, उत्तर प्रदेश का रहने वाला) उस वक्त झाड़ियों में पेशाब करने गया था। चारों ने कैब पर जोर-जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया।

कुलदीप लौटा तो गुस्से में बोला, 'गाड़ी मत पीटो।' बस यही बात आरोपियों को नागवार गुजरी। पहले झगड़ा हुआ, फिर हाथापाई और फिर चाकू चले। कुलदीप पर कई वार किए गए। वह खून से लथपथ वहीं गिर पड़ा। चारों उसकी कैब लेकर फरार हो गए।

सुबह 8 बजे मिली लाश अगली सुबह करीब 8 बजे एक राहगीर झाड़ियों में पेशाब करने गया तो लाश देखी। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस ने जेब से दस्तावेज निकाले तो पता चला कि मृतक का नाम कुलदीप उर्फ राम सिंह है। वह ओला-उबर पर गाड़ी चलाता था और रात में अक्सर गाड़ी में ही सोता था।

500 CCTV देखे CCTV, 48 घंटे में सुलझा केस पुलिस ने इलाके के 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। चारों आरोपी कैमरे में कैद हो गए। शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी मोहम्मद इमरान उर्फ पानवाली को गिरफ्तार किया गया। तीन नाबालिग (16-17 साल) को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने जंगपुरा में वह जगह बताई जहां उन्होंने कैब छोड़ी थी। पुलिस ने खून लगा चाकू भी बरामद कर लिया गया।