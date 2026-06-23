दिल्ली की बाल्मीकि बस्ती में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर राख; कोई हताहत नहीं

राजधानी दिल्ली में सोमवार देर रात बाल्मीकि बस्ती में भीषण आग लगने से अनेक झुग्गियां जलकर राख हो गईं। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल की 24 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे तकिया काले खान इलाके की बाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियों के जरिये घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, रात करीब 11:22 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। शुरुआत में, 7-8 दमकल की गाड़ियां भेजी गई थीं। हालांकि, आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल की कुल 24 को गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया।

DFS को रात साढ़े 11 बजे मिली आग की सूचना दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर मुकेश वर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि रात करीब 11:22 बजे, हमारे फायर कंट्रोल रूम को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे कुछ झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। हालांकि, जैसे-जैसे आग विकराल होती गई, दमकल की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई गई और अभी घटनास्थल पर 24 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है।

उन्होंने कहा कि अब तक हमारे पास किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। फायर ऑफिसर ने बताया कि जिस जगह इन झुग्गियां में आग लगी वहां सामान रखने की जगहें (स्टोरेज फैसिलिटी) शामिल थीं।

वर्मा ने कहा कि इस इलाके में कुछ रिहायशी झुग्गियां और सामान रखने की जगहें थीं। हमने वहां भारी मात्रा में प्लाईवुड भी रखा देखा। लकड़ी का बहुत सारा सामान और अस्थायी ढांचे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। आगे की जानकारी का इंतजार है।