दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा, ये रास्ते बंद; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

संक्षेप: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में 50,000 से अधिक भक्त शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस ने छतरपुर और महरौली के कई मुख्य मार्गों पर सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक 'नो एंट्री' और पार्किंग प्रतिबंध लागू किए हैं।

अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या आने-जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल आज आपको दिल्ली के कुछ रास्तों पर ट्रैफिक की समस्या हो सकती है।

आज से दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की अगुवाई में 'पद यात्रा' शुरू होने वाली है। यह यात्रा छतरपुर के अध्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस यात्रा में 50 हजार से ज्यादा भक्त और वाहनों का काफिला शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मेहरौली इलाके में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अलर्ट जारी किया है।

इन रास्तों पर नो एंट्री ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा की वजह से कुछ प्रमुख रोड्स पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी।

छतरपुर के वाई-पॉइंट से डेरा मोर (एसएसएन मार्ग) तक: सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक कोई वाहन नहीं।

सीडीआर चौक से छतरपुर के वाई-पॉइंट तक (और उल्टा): सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक प्रतिबंध।

डेरा मोर से वाई-पॉइंट तक (और उल्टा): सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक।

जीर खोद से डेरा मोर तक (और उल्टा): 7 नवंबर को दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक।

इन रूट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस ने कुछ आसान वैकल्पिक रूट सुझाए हैं, ताकि आपकी यात्रा बिना रुकावट जारी रहे-

फरीदाबाद जाने वाले: सीडीआर चौक से एमजी रोड का इस्तेमाल करें।

गुरुग्राम की ओर: सीडीआर चौक से मंडी रोड लें।

डेरा गांव से आने वाले: बंद रोड-मंडी रोड-एमजी रोड का रास्ता अपनाएं।

एसएसएन मार्ग, छतरपुर मंदिर रोड और 100 फुटा रोड से दूर रहें, वरना घंटों जाम में फंस सकते हैं। पार्किंग को लेकर क्या नियम? भीड़ को देखते हुए पार्किंग पर सख्ती बरती जा रही है। सीडीआर चौक से डेरा मंडी और जीर खोद तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कोई पार्किंग नहीं होगी। अगर आपने नियम तोड़ा, तो गाड़ी टो हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा।