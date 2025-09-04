दिल्लीवाले तैयार रहें! अब फल-सब्जियां भी होंगी महंगी, बारिश-बाढ़ ने बर्बाद कर दी है फसल

दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आजादपुर मंडी में सब्जियों और फलों की आपूर्ति घटकर आधी रह गई है, जिससे आने वाले समय में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है।

दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश के कई अन्य राज्यों में हो रही भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के चलते दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जियों और फलों की आवक घटी है। फसलें बर्बाद होने से लंबे समय तक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

आधी भी नहीं पहुंच रहीं सब्जियां थोक कारोबारियों का कहना है कि आम दिनों में जहां तकरीबन 600 ट्रकों से ज्यादा फल और सब्जियां आजादपुर मंडी में पहुंचते थे, वहीं बीते कुछ दिनों से 300 से 350 ट्रक ही मंडी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, स्थानीय बाजार में मांग कम होने की वजह से दाम अभी नियंत्रण में हैं। आजादपुर सब्जी मंडी में कश्मीर, हिमाचल से सेब, शिमला मिर्च, दक्षिण भारत से केला, पपीता, महाराष्ट्र से प्याज, कर्नाटक और राजस्थान से टमाटर, उत्तराखंड से गोभी, टमाटर, उत्तर प्रदेश से आलू, टमाटर, भिंडी समेत अन्य मौसम सब्जियों की आपूर्ति होती है।

आजादपुर सब्जी मंडी की वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव अनिल मल्होत्रा का कहना है कि करीब 15 दिन से हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित है। वहीं, एक सप्ताह से पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के कारण सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। किसानों ने बताया कि फसलें नष्ट होने और सड़कों के टूटने के कारण आपूर्ति बाधित हुई है। सब्जियों और फलों के थोक कारोबारी अनिल मल्होत्रा का कहना है कि फसलें नष्ट होने की वजह से आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रहेगी।

सिर्फ पड़ोसी राज्यों से आ रहीं हरी सब्जियां उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों के कारण अभी ज्यादा असर बाजार में नहीं दिख रहा है। यूपी और राजस्थान में टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी, हरी मिर्च व अन्य हरी सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। राजस्थान से टमाटर की आपूर्ति निरंतर होने की वजह से अभी बाजार में टमाटर के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं। बुधवार को भी आजादपुर सब्जी मंडी में टमाटर के थोक दाम 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक रहे हैं। हालांकि, खुदरा बाजार में टमाटर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है।