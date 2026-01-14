Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ayushman arogya mandir health centers launch free treatment
दिल्ली में आज खुलेंगे 81 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र, बुजुर्गों और गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज

दिल्ली में आज खुलेंगे 81 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र, बुजुर्गों और गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज

संक्षेप:

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने राजधानी में 81 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के उद्घाटन की घोषणा की है, जिससे अब केंद्रों की कुल संख्या 319 हो जाएगी और लाखों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

Jan 14, 2026 06:12 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में बुधवार को 81 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र खुलेंगे। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएजेएवाई) के तहत अब तक 6,91,530 लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा चुका है। इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जारी 2,65,895 आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड भी शामिल हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों व बुजुर्गों का इलाज आसान हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू होंगे

मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाने हैं। इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली में अभी 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। जहां चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही है। बुधवार को 81 नए आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन के बाद दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 319 पहुंच जाएगी। इससे दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की महिलाओं के लिए गुड न्यूज, मुफ्त सफर के लिए अगले महीने से मिलेंगे कार्ड

गरीबों को मिल रहा फ्री इलाज

उन्होंने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और कम आय वाले परिवारों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत अब तक 189 अस्पताल पैनल में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 138 निजी अस्पताल, 41 दिल्ली सरकार के अस्पताल और 10 केंद्र सरकार के अस्पताल भी शामिल हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Ayushman Card
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।