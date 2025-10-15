Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ayodhya katra udaipur volvo ac buses service
दिल्ली से अयोध्या,कटरा और उदयपुर का सफर होगा आसान, जल्द चलेंगी वोल्वो AC बसें
संक्षेप: दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी से अयोध्या, कटरा और उदयपुर के लिए 50 वोल्वो एसी बसों का संचालन शुरू करने की योजना बना रही है, जो मध्यम से लंबी दूरी के रूटों के लिए डिज़ाइन की गई हैं और इनका किराया निजी ऑपरेटरों से कम होगा।
Wed, 15 Oct 2025 06:10 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली से अयोध्या, कटरा और उदयपुर की यात्रा जल्द ही और आसान हो जाएगी। दिल्ली सरकार इन क्षेत्रों के लिए 50 वोल्वो एसी बसों का संचालन शुरू करने की योजना बना रही है।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इन शहरों तक शुरू होने वाली ये बसें विशेष रूप से मध्यम से लंबी दूरी के रूटों के लिए डिजाइन की गई हैं। बस सेवा का पहले चरण आगामी कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। । लंबे रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने में चार्जिंग संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती है, इसलिए फिलहाल इलेक्ट्रिक बसों को ऐसे मध्यम दूरी के रूटों पर चलाने की योजना है जिन पर इन बसों को आसानी मैनेज किया जा सके।
अधिकारी ने बताया कि इन रूटों पर बसों का किराया अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की इन बसों का किराया प्राइवेट बस ऑपरेटरों की ओर से तय किराए से कम होगा।
