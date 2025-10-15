दिल्ली से अयोध्या,कटरा और उदयपुर का सफर होगा आसान, जल्द चलेंगी वोल्वो AC बसें

राजधानी दिल्ली से अयोध्या, कटरा और उदयपुर की यात्रा जल्द ही और आसान हो जाएगी। दिल्ली सरकार इन क्षेत्रों के लिए 50 वोल्वो एसी बसों का संचालन शुरू करने की योजना बना रही है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इन शहरों तक शुरू होने वाली ये बसें विशेष रूप से मध्यम से लंबी दूरी के रूटों के लिए डिजाइन की गई हैं। बस सेवा का पहले चरण आगामी कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। । लंबे रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने में चार्जिंग संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती है, इसलिए फिलहाल इलेक्ट्रिक बसों को ऐसे मध्यम दूरी के रूटों पर चलाने की योजना है जिन पर इन बसों को आसानी मैनेज किया जा सके।