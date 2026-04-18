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काम की बात: दिल्ली में खत्म होगा 'रेड सिग्नल' का इंतजार, ट्रैफिक देख खुद बदलेंगी लाइटें; MHA ने दी मंजूरी

Apr 18, 2026 12:35 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की सड़कों पर अब आपको लाल बत्ती पर बेवजह लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के जरिये सिग्नल को ऑटोमैटिक करने जा रही है।

दिल्ली में खत्म होगा 'रेड सिग्नल' का इंतजार, ट्रैफिक देख खुद बदलेंगी लाइटें; MHA ने दी मंजूरी

दिल्लीवालों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। सड़कों पर लगे कैमरे वास्तविक समय में ट्रैफिक के दबाव को भांपकर सिग्नल को ऑटोमैटिक कंट्रोल करेंगे। बेंगलुरु में इस तरह का सिस्टम उपयोग हो रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) में इसे शामिल किया गया है। इस योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। बजट के लिए प्रस्ताव वित्तीय समिति के पास है।

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अभी सड़कों पर लगे कैमरे केवल यातायात नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने और उनका चालान करने में उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वर्तमान में चौक-चौराहों पर पारंपरिक फिक्स्ड टाइमर सिग्नल लगे हैं। इनमें मैनुअल फीडिंग से सिग्नल का समय निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर यही सिग्नल जाम का कारण बने हुए हैं। समय निर्धारण ट्रैफिक के घनत्व के अनुसार न होने से कहीं बत्ती देर तक लाल रहती है, तो जाम लगता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, नई योजना में एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस) के तहत फिक्स्ड टाइमर सिग्नल के बजाय, वास्तविक समय में ट्रैफिक घनत्व के आधार पर सिग्नल का समय ऑटोमैटिक तय होगा।

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ऐसे काम करेंगे आधुनिक कैमरे

चौराहे पर सिग्नल के रोटेशन में किसी तरफ एक मिनट का टाइमर लगा है, लेकिन उस तरफ के वाहन 30 सेकेंड में निकल जाते हैं, तो ऑटोमैटिक 31वें सेकेंड पर अपने आप उधर की बत्ती लाल हो जाएगी। एटीसीएस फिर उस तरफ वाहनों का दबाव कम करने के लिए बत्ती को हरा करेगा, जहां लंबी कतार लग रही है। पुलिस का मानना है कि इस उपाय से 20 फीसदी तक जाम को कम किया जा सकता है। इस योजना में पुराने कैमरों के साथ नए कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी है। इसमें थर्मल कैमरा को जगह दी जाएगी। इससे कोहरे में मदद मिलेगी।

तीन चरणों में होगा काम

एटीसीएस को 1092 जंक्शन पर लगे सिग्नलों पर लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की मानें तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय चाहिए, इसलिए चार वर्षों में तीन चरणों में इसे पूरा किया जाएगा।

रिपोर्ट : आशीष गुप्ता

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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