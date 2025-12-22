दिल्ली में 3 वाहनों को टक्कर मारते हुए ट्रक में जा घुसी बेकाबू ऑडी कार, डरा देने वाला हादसा
दिल्ली के ओखला फेज-1 में एक डरा देने वाले सड़क हादसे में बेकाबू ऑडी कार सर्विस लेन में खड़ी 3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एक ट्रक के पिछले हिस्से में जा भिड़ी। जोरदार टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
दिल्ली के ओखला फेज-1 में सोमवार को एक डरा देने वाले सड़क हादसे में एक बेकाबू ऑडी कार सर्विस लेन में खड़ी तीन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि एयरबैग खुलने से चालक की जान बाल-बाल बच गई। ड्राइवर को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सर्विस लेन में कोई और मौजूद नहीं था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दक्षिण पूर्वी जिले के ओखला फेज-एक में सोमवार दोपहर भयंकर हादसा हो गया। यहां मां आनंदमयी मार्ग पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते सर्विस लेन पर किनारे खड़ी तीन अन्य वाहनों को टक्कर मारते हुए एक ट्रक कंटेनर के पिछले हिस्से में जा टकराई। इससे कार का बोनट व ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हालांकि ऑडीचालक कार का एयरबैग खुलने से बाल बाल बच गया और उसको मामूली चोटें आईं और उसे उपचार के लिए तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया गया। वहां उसका उपचार किया जा रहा है।
गनीमत यह रही कि उस वक्त सर्विस लेन व वहां खड़ी कारों में कोई अन्य शख्स मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके के नजदीक स्थित एक कंपनी में काम करने वाले चश्मदीद ने बताया कि वह कंपनी के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। बाहर देखा तो कार का अगला हिस्सा ट्रक के अंदर घुसा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि दोपहर 12:41 बजे पुलिस को ए-230, ओखला फेज-एक के सामने सर्विस रोड पर अनियंत्रित ऑडी कार के साथ हुए हादसे की सूचना मिली। कॉल में बताया गया कि एक गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है।
मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में पता चला कि आडी क्यू-आठ ई-ट्रान के अनियंत्रित होने के चलते उसने पहले सर्विस लेन पर किनारे खड़ी तीन कारों में टक्कर मारी और फिर ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर घुस गई। ट्रक से टकराने के बाद कार के बोनट के परखच्चे उड़ गए। हालांकि एयरबैग की वजह से ऑडी कार चालक बाबू राय को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने दु्र्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने में ले जाकर खड़ा कराया है। मामला दर्ज कर जांच कर रही है।