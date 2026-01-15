BJP पंजाब में दंगे कराना चाहती है; बेअदबी मामले में AAP का आरोप, माफी की भी मांग

संक्षेप: जालंधर कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ ने कहा कि BJP का फर्जीवाड़ा कोर्ट में साबित हो गया। जालंधर कोर्ट से आए फैसले में साबित हो गया है कि कपिल मिश्रा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर फर्जी वीडियो शेयर किया था।

दिल्ली विधानसभा में कथित बेअदबी मामले में आप विधायक आतिशी को आज जालंधर की अदालत ने क्लीन चिट दे दी। सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान पर गरमाई सियासत पर आज विराम लग गया। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद यह क्लियर कर दिया कि आतिशी ने ऐसे कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे। आम आदमी पार्टी अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया। दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस विवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में दंगे भड़काना चाहती थी।

बीजेपी पंजाब में दंगे भड़काना चाहती है... जालंधर कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ ने कहा कि BJP का फर्जीवाड़ा कोर्ट में साबित हो गया। जालंधर कोर्ट से आए फैसले में साबित हो गया है कि कपिल मिश्रा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर फर्जी वीडियो शेयर किया था। इस फैसले के बाद कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को बर्खास्त कर देना चाहिए और सिरसा जी को अकाल तख्त साहिब में माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में साफ हो गया कि वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है।

सौरभ ने कहा कि कपिल मिश्रा ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, वह हिंदू और सिखों के बीच दंगे फैलाने के लिए किया गया। गृह मंत्री अमित शाह किस बात के गृह मंत्री हैं, जब BJP सरकार का ही मंत्री दंगे फैलाने की साजिश रच रहा है। इसी कपिल मिश्रा ने दिल्ली में दंगे फैलाए थे। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन भी प्लेटफॉर्म से यह फर्जी वीडियो साझा किया गया है, वहां से हटाया जाए और शेयर करने वालों की जानकारी संभाल कर रखी जाए। अमित शाह में जरा सी भी शर्म बची है तो कपिल मिश्रा को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए।