हाई मास्ट लाइट, नाइट पेट्रोलिंग; दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से गैंगरेप के बाद क्या बदलाव
यह पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधीन आता है। गैंगरेप वाली घटना के एक महीने के बाद डीडीए प्रशासन ने आस्था कुंज पार्क की स्टेटस रिपोर्ट जारी की है।
राहुल मानव, नई दिल्ली: दिल्ली में बीते महीने सितंबर को दक्षिण दिल्ली के कालकाजी के पास स्थित सबसे बड़े पार्क आस्था कुंज में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। इसके बाद दिल्ली के पार्कों में महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। आस्था कुंज पार्क में स्थानीय नागरिकों ने लाइटों की कमी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। यह पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधीन आता है। अब इस घटना के एक महीने बीत जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) प्रशासन ने आस्था कुंज पार्क की स्टेटस रिपोर्ट जारी की है।
इस रिपोर्ट के मद्देनजर डीडीए प्रशासन ने कहा कि पार्क में गार्डों की तैनाती के साथ जरूरी सुरक्षा उपायों को लागू कर दिया गया है। इनमें आवंटित सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, 105 अतिरिक्त लाइटें लगाना, सीसीटीवी निगरानी को चालू करना, बाउंड्री वॉल की मरम्मत और गेट की सुरक्षा को बेहतर बनाना शामिल है। 142.41 एकड़ में फैले इस बड़े विशाल पार्क का 99 फीसदी हिस्सा प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र में आता है। पार्क की इस पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्रकाश व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है।
इन सुरक्षा उपायों को डीडीए प्रशासन ने लागू किया
1. सुरक्षा गार्ड: पार्क में वर्तमान में निर्धारित संख्या के अनुसार सभी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। 142.41 एकड़ के विशाल क्षेत्र और 29 गेटों को देखते हुए, पूरे पार्क में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) की जा रही है।
2. रात्रि गश्त: रात में गश्त के लिए सायरन लगी दो मोटरसाइकिलें, टॉर्च और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था और गार्डों की तैनाती की जांच के लिए साइट इंचार्ज, सुरक्षा पर्यवेक्षक (सिक्योरिटी सुपरवाइजर) और विभागीय कर्मचारियों द्वारा रात में अचानक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) भी किए जाते हैं।
3. रोशनी व्यवस्था: पार्क में मौजूद सभी 340 लाइटें अभी चालू हालत में हैं। इसके अलावा, 'सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट' की सिफारिशों के अनुसार 105 और नई लाइटें लगाई गई हैं।
4. अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था: संबंधित बिजली अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त इंस्पेक्शन किया गया है। जरूरी स्थानों पर 'हाई-मास्ट' लाइटें लगाने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।
5. पर्यावरणीय पहलू: पार्क का लगभग 99 फीसदी हिस्सा प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए, घनी वनस्पति वाले इलाकों में अतिरिक्त लाइटें बहुत सोच-समझकर लगाई जा रही हैं, ताकि प्राकृतिक पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही, रास्तों और आगंतुकों के इस्तेमाल वाली जगहों पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित की जा रही है।
6. सीसीटीवी निगरानी: घटना के बाद चार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, और ये चारों कैमरे अभी चालू हालत में हैं।
7. बाउंड्री वॉल: बाउंड्री वॉल के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर दी गई है। फिलहाल बाउंड्री वॉल में कोई टूट-फूट या कमी नहीं है।
8. गेट सुरक्षा: सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, सभी गेटों पर ताला लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। मौजूदा नियमों के तहत, छोटे गेट (विकेट गेट) रात 9 बजे बंद कर दिए जाते हैं।
9. नियमित निगरानी: लाइटों, सीसीटीवी कैमरों, गेटों और बाउंड्री वॉल की स्थिति के साथ-साथ सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनके काम की नियमित निगरानी की जाती है। जहाँ भी कोई कमी दिखती है, वहाँ जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।
10. बायोमेट्रिक उपस्थिति: सभी सुरक्षा गार्ड अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज करते हैं, साथ ही शारीरिक रूप से भी उनकी हाजिरी (रोल कॉल) ली जाती है। इसकी निगरानी डैशबोर्ड के जरिए भी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें