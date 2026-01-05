LG बोल रहे थे तभी करने लगे हंगामा, स्पीकर ने AAP के चार MLAs को किया सदन से बाहर

संक्षेप: दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई,लेकिन सदन के अंदर बैठे विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी वहां मौजूद थे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने आप के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त को बाहर कर दिया।

आज से दिल्ली के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरूआत हर बार की तरह एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता नाराज हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के चार विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। सदन शुरू होने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत की थी।

दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई,लेकिन सदन के अंदर बैठे विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी वहां मौजूद थे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने आप के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को बाहर कर दिया। उन्होंने मार्शलों को आदेश दिया कि चारों विधायकों को सदन से बाहर किया जाए।