LG बोल रहे थे तभी करने लगे हंगामा, स्पीकर ने AAP के चार MLAs को किया सदन से बाहर
दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई,लेकिन सदन के अंदर बैठे विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी वहां मौजूद थे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने आप के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त को बाहर कर दिया।
आज से दिल्ली के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरूआत हर बार की तरह एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता नाराज हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के चार विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। सदन शुरू होने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत की थी।
दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई,लेकिन सदन के अंदर बैठे विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी वहां मौजूद थे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने आप के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को बाहर कर दिया। उन्होंने मार्शलों को आदेश दिया कि चारों विधायकों को सदन से बाहर किया जाए।
सोमवार से शुरू हो रहा दिल्ली विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस दौरान प्रदूषण और सरकार द्वारा पेश की जाने वाली सीएजी (CAG) की तीन रिपोर्टों पर तीखी बहस होने की संभावना है। वायु प्रदूषण की पुरानी समस्या के मुख्य कारणों पर चर्चा करने और पिछले उपायों की समीक्षा करने के अलावा, रेखा गुप्ता सरकार सीएजी की तीन रिपोर्टें पेश करेगी। ये रिपोर्टें अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बंगले के आलीशान नवीनीकरण, दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज और आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों पर आधारित हैं।