दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी, जानिए बैठकों की तारीख
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधि विभाग के शीतकालीन सत्र बुलाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधि विभाग के शीतकालीन सत्र बुलाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा होगी।
उन्होंने कहा, ''सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।'' इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निवास में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की और आगामी विधानसभा सत्र सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
रेखा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बैठक के दौरान हमने 18 दिसंबर से शुरू होने वाले दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित राजधानी के विकास, जनकल्याण और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा की।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप दिल्ली सरकार का लक्ष्य आधुनिक सुविधाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर के साथ शहर को विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करना है।
इधर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक अन्य खबर भी सामने आई है। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे भवन को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है।
'आप' की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि यमुना की सफाई पर भारी भरकम धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद नदी पहले से अधिक प्रदूषित हो गई है।
इससे पहले, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे 'शीश महल' को आम जनता के अवलोकन के लिए खोलेगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक आम लोगों के भ्रमण के लिए अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था और टिकट प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छह, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले के पुनर्निर्माण में 'आप' और केजरीवाल पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करने के लिए 'शीश महल' शब्द का इस्तेमाल करती है। अब इस पूरे मामले में राजनीति गरमाई हुई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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