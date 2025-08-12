2 दिन आम जनता के लिए खुलेगी दिल्ली विधानसभा, बिना रजिस्ट्रेशन जा सकेंगे लोग; जानिए कब व कैसे?

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्मियों की तैनाती के अलावा, सीसीटीवी कैमरों और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी ताकि आयोजन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जा सके।

दिल्ली सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त को दिल्ली विधानसभा परिसर आम जनता के लिए खुला रहेगा। बयान के अनुसार इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक बैंड देशभक्ति की धुनें बजाएगा और इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि लोगों को 14 और 15 अगस्त को शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच विधानसभा भवन में आने की अनुमति होगी और उन्हें परिसर में स्थित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इन दोनों दिनों में विधानसभा में प्रवेश के लिए किसी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए उचित पहचान पत्र दिखाना होगा। साथ ही अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

उधर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और 3,000 यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। साथ में सुरक्षाकर्मियों को विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक से भी लैस किया गया है। इस बारे में मंगलवार को जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके मद्देनजर ऐतिहासिक इमारत पर सुरक्षा के कई स्तर बनाए जाएंगे।

इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्मियों की तैनाती के अलावा, सीसीटीवी कैमरों और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी ताकि आयोजन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा ‘ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम’ भी तैनात की गई है।