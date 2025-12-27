Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Assembly Speaker Vijender Gupta says winter session will begin from January 5
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से; जानिए कब तक चलेगा, उठाए जाएंगे कौन से मुद्दे?

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से; जानिए कब तक चलेगा, उठाए जाएंगे कौन से मुद्दे?

संक्षेप:

गुप्ता ने कहा कि सत्र के दौरान सदन के समक्ष कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाने का प्रस्ताव है। प्रेस वार्ता में जैन मुनि आचार्य लोकेश के साथ मौजूद गुप्ता ने यहां भारत मंडपम में 17 से 25 जनवरी तक आयोजित होने वाली नौ दिवसीय राम कथा के बारे में भी जानकारी साझा की।

Dec 27, 2025 12:06 am ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र 5 जनवरी, 2026 से शुरू होगा और पहले दिन सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से शुरू होगी। इस बात की जानकारी शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि एलजी के संबोधन के बाद सदन में CAG की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। गुप्ता ने बताया कि यह सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान संशोधित बजट अनुमान भी पेश किया जाएगा और कई कमेटियों की रिपोर्ट पेश की जाएंगी।

इस सत्र के दौरान सरकार कई मामलों पर कैग रिपोर्ट पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भव्य रूप से पुनर्निर्मित बंगले का मामला भी शामिल है। जिसके चलते इस सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सत्र के दौरान बंगले (भाजपा ने जिसे शीशमहल का नाम दिया था) के जीर्णोद्धार पर रिपोर्ट के अलावा, मोहल्ला क्लिनिक पर कैग की रिपोर्ट और महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली योजना पर रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। पिछले सत्रों में परिवहन और अब रद्द की जा चुकी शराब नीति पर पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई थीं, जिसके चलते विपक्षी आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी भाजपा के बीच तीखी बहस हुई थी।

आचार्य लोकेश ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आयोजन समिति के अध्यक्ष बनने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष मुख्य संरक्षक होंगे।

