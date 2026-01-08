आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान? फॉरेंसिक टीम बताएगी सच, स्पीकर का आदेश

संक्षेप: दिल्ली विधानसभा का आज का सत्र भी हंगामेदार रहा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप और बीजेपी के विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें भाजपा की ओर से मंत्री प्रवेश वर्मा, विधायक अभय वर्मा, आप विधायक मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन को अपने कक्ष में बुलाया ताकि सदन चलाने के लिए सहमति बनाई जा सके।

आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी पर गुरु तेग बहादुर का कथित अपमान का आरोप दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। दिल्ली विधानसभा में आज फिर एक बार बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया जिसके चलते सदन कल तक स्थगित करना पड़ा। गुरुओं के अपमान के आरोपपर भाजपा आतिशी से माफी मंगवाने पर अड़ी है तो वहीं स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विवाद बढ़ता देख वीडियो की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की मदद ली है। आतिशी का वीडियो अब FSL टीम जांचेगी जिससे सच सामने आ सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली विधानसभा का आज का सत्र भी हंगामेदार रहा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप और बीजेपी के विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें भाजपा की ओर से मंत्री प्रवेश वर्मा, विधायक अभय वर्मा, आप विधायक मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन को अपने कक्ष में बुलाया ताकि सदन चलाने के लिए सहमति बनाई जा सके। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति के बाद वीडियो को वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने पर सहमति बनी है।