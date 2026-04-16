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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को मिली Z केटेगरी सुरक्षा, 6-7 बार मिल चुके बम से उड़ाने के धमकी भरे मेल

Apr 16, 2026 05:08 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष कार्यालय को आधिकारिक माध्यमों से लगभग 6-7 धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को मिली Z केटेगरी सुरक्षा, 6-7 बार मिल चुके बम से उड़ाने के धमकी भरे मेल

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष कार्यालय को आधिकारिक माध्यमों से लगभग 6-7 धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, हाल ही में एक सुरक्षा चूक के दौरान एक घुसपैठिया विधानसभा के प्रवेश द्वार को पार कर अक्ष्यक्ष की गाड़ी में एक संदिग्ध वस्तु रखने में सफल रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा आवश्यक हो गई।

24 घंटे की Z केटेगरी सुरक्षा मिली

नई Z श्रेणी सुरक्षा व्यवस्था के तहत, विजेंद्र गुप्ता को 24 घंटे विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था विधानसभा कार्यालय से लेकर उनके निवास तक रहेगी। इस सुरक्षा व्यवस्था में एक समर्पित एस्कॉर्ट वाहन शामिल है, जो हर समय विधानसभा अध्यक्ष के काफिले के साथ रहेगा। आधिकारिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक उपस्थितियों के दौरान सुरक्षा दल का नेतृत्व एक नियुक्त प्रभारी अधिकारी करेंगे, जिनके साथ प्रशिक्षित कमांडो की टीम हर समय उनकी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करेगी।

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विधानसभा परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई

सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से दिल्ली विधानसभा परिसर में भी व्यापक सुरक्षा को और चाक चौबंद बनाया जा रहा है, ताकि सभी विधानसभा के सदस्यों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर स्वचालित बूम बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और उनके साथ लाए गए हर सामान की अनिवार्य जांच की जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूंआरटी) को वाहन सहित परिसर में तैनात किया गया है, जो निरंतर गश्त करते हुए किसी भी संभावित खतरे का तुरंत सामना करने में सक्षम होगी।

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दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक संस्थानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के खतरे के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है। विधायी प्रक्रिया की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा और विधानसभा परिसर की अखंडता सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि सदन की कार्यवाही सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित हो सके।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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