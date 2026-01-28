आतिशी पर नए आरोप; दिल्ली विधानसभा सचिवालय का नोटिस, 6 फरवरी तक मांगा जवाब

संक्षेप: दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने विपक्ष की नेता आतिशी को 6 फरवरी तक एक नए मामले में लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह मामला कथित गलत बयानबाजी का है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने विपक्ष की नेता आतिशी से इस महीने की शुरुआत में शीतकालीन सत्र के दौरान AAP विधायकों के निलंबन के बारे में उनके कथित गलत और दुर्भावनापूर्ण बयानों के संबंध में 6 फरवरी तक लिखित जवाब देने को कहा है। यह मामला उनके उस कथित भ्रामक बयान से जुड़ा है जो उन्होंने विंटर सेशन के दौरान AAP विधायकों के सस्पेंशन पर दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

6 फरवरी तक मांगा लिखित जवाब दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को विपक्ष की नेता आतिशी से कहा कि वह इस महीने की शुरुआत में विंटर सेशन के दौरान AAP विधायकों के निलंबन के बारे में उनके कथित गलत और दुर्भावनापूर्ण बयानों के संबंध में विशेषाधिकार समिति को एक लिखित जवाब दें। आतिशी से 6 फरवरी तक अपना लिखित जवाब देने को कहा गया है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के कथित गलतबयानी के मामले को सदन की विशेधिकार समिति के पास भेजा था।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से आतिशी को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि मुझे विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष की ओर से आपसे गुजारिश करने को कहा गया है कि आप इस मामले में अपना लिखित जवाब 6 फरवरी तक सचिवालय में जमा करें।

AAP के मुख्य सचेतक संजीव झा समेत चार AAP विधायकों को 6 जनवरी को शीतकालीन सत्र के दौरान उपराज्यपाल के भाषण में बाधा डालने के लिए बाहर निकाल दिया गया था। बाद में इन विधायकों को सदन की बाकी बैठकों से सस्पेंड करने को कहा गया था। स्पीकर ने आतिशी के उस बयान को विशेधिकार समिति को भेजा था जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया था कि विधायकों को पलूशन के विरोध में मास्क पहनने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था।