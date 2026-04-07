संसद जाने का भी था प्लान, टैक्सी वालों को दिए 2 हजार; दिल्ली विधानसभा चूक मामले पर पुलिस ने क्या बताया
दिल्ली विधानसभा चूक के आरोपी सरबजीत सिंह को 8 दिनों की पुलिस हिरासक में भेज दिया गया है। सोमवार को वह विधानसभा की सुरक्षा तोड़ते हुए गेट नंबर 2 से अंदर घुस गया था और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस के पास उसने गुलदस्ता भी रखा था। इसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया था।
दिल्ली विधानसभा चूक के आरोपी सरबजीत सिंह को 8 दिनों की पुलिस हिरासक में भेज दिया गया है। सोमवार को वह विधानसभा की सुरक्षा तोड़ते हुए गेट नंबर 2 से अंदर घुस गया था और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस के पास उसने गुलदस्ता भी रखा था। इसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस मामले में तुरंत ऐक्शन लेते हुए सरबजीत को तलाशना शुरू किया और 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया जहां से उसे 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
इस बीच सरबजीत को लेकर बड़े खुलासे किए गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सरबजीत को दिल्ली के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन फिर भी उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस काम में एक टैक्सी डाइवर ने उसकी मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सरबजीत ने टैक्सी ड्राइवरों को उसकी गाड़ी में बैठकर रास्ता बताने के लिए 2 हजार रुपए दिए थे। बताया जा रहा है कि वह संसद जाने का प्लान भी बना रहा था। उसने ड्राइवरों से संसद जाने का रास्ता पूछा था।
सरबजीत के परिवारवालों ने क्या बताया
परिजनों ने बताया कि सर्वजीत अपनी पत्नी मंदीप कौर और बेटे के साथ नारायनपुर में रहता है। उसका भांजा हरमनदीप सिंह, जो दिल्ली में बीटेक की तैयारी कर रहा था, एक अप्रैल को अचानक लापता हो गया था। इस संबंध में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है।
परिजनों के मुताबिक तीन अप्रैल को सर्वजीत अन्य रिश्तेदारों के साथ हरमनदीप की तलाश में चंडीगढ़ गया था। बताया गया कि रिश्तेदारों को आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद सर्वजीत अकेले गाड़ी लेकर दिल्ली चला गया और इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दी।
सर्वजीत के बड़े भाई अवतार सिंह, जो सिंहपुर में रहते हैं, ने बताया कि उनके भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका शाहजहांपुर के एक अस्पताल से इलाज चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वजीत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने बताया कि अब यह जांच की जा रही है कि सर्वजीत किन लोगों के संपर्क में था और दिल्ली जाने के पीछे उसकी मंशा क्या थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें