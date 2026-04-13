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‘BJP ब्राह्मण एजेंट को DMK भेजा’; दिल्ली विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी

Apr 13, 2026 02:12 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार सुबह ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है जिसमें 3 घंटे के भीतर 15 आरडीएक्स से धमाके करने की बात कही गई है।

‘BJP ब्राह्मण एजेंट को DMK भेजा’; दिल्ली विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार सुबह ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है जिसमें 3 घंटे के भीतर 15 आरडीएक्स से धमाके करने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है और विधानसभा परिसर की जांच की जा रही है।

इस ईमेल में लिखा गया है कि 3 घंटो को भीतर आपकी दिल्ली विधानसभा के ऑफिस में साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बम धमाके करेंगे। केवल सभी मुस्लिम कर्मचारियों को ही वहां से तुरंत हटा लिया जाए। इसमें आगे लिखा गया है कि किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को DMK में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वह शामिल होता है, तो उसे अपने कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में आना होगा और 'पेरियार अंबेडकर जिंदाबाद' का नारा लगाना होगा। केवल तभी उसे हमारे साथ शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

इसमें आगे कहा गया है कि एस.वी. शेखर एक ब्राह्मण हैं जो डीएमके में शामिल हुए हैं। अब आपकी विधानसभा को इसलिए उड़ा दिया जाएगा क्योंकि आपने उन्हें एक BJP ब्राह्मण एजेंट के तौर पर दक्षिण भारत और डीएमके में भेजा है।

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पहले भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

इससे पहले दिल्ली विधानसभा समेत कई सरकारी कार्यालयों को 9 अप्रैल को भी बम से उड़ाने की धमकी संबंधी ईमेल मिले थे जिसके बाद प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच शुरू की गई। यह ईमेल सुबह 8.14 बजे विधानसभा और दिल्ली सरकार के कार्यालयों से जुड़ी ईमेल आईडी सहित कई आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए। इसमें दिन में अलग-अलग समय पर विधानसभा, सचिवालय, कुछ स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर संभावित विस्फोटों का जिक्र किया गया था।

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दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए, बम निरोधक दस्तों और खोजी कुत्तों की इकाइयों के साथ मिलकर विधानसभा परिसर, सचिवालय, चिह्नित स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों पर जांच शुरू की।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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