‘BJP ब्राह्मण एजेंट को DMK भेजा’; दिल्ली विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार सुबह ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है जिसमें 3 घंटे के भीतर 15 आरडीएक्स से धमाके करने की बात कही गई है।
दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार सुबह ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है जिसमें 3 घंटे के भीतर 15 आरडीएक्स से धमाके करने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है और विधानसभा परिसर की जांच की जा रही है।
इस ईमेल में लिखा गया है कि 3 घंटो को भीतर आपकी दिल्ली विधानसभा के ऑफिस में साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बम धमाके करेंगे। केवल सभी मुस्लिम कर्मचारियों को ही वहां से तुरंत हटा लिया जाए। इसमें आगे लिखा गया है कि किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को DMK में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वह शामिल होता है, तो उसे अपने कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में आना होगा और 'पेरियार अंबेडकर जिंदाबाद' का नारा लगाना होगा। केवल तभी उसे हमारे साथ शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
इसमें आगे कहा गया है कि एस.वी. शेखर एक ब्राह्मण हैं जो डीएमके में शामिल हुए हैं। अब आपकी विधानसभा को इसलिए उड़ा दिया जाएगा क्योंकि आपने उन्हें एक BJP ब्राह्मण एजेंट के तौर पर दक्षिण भारत और डीएमके में भेजा है।
पहले भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी
इससे पहले दिल्ली विधानसभा समेत कई सरकारी कार्यालयों को 9 अप्रैल को भी बम से उड़ाने की धमकी संबंधी ईमेल मिले थे जिसके बाद प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच शुरू की गई। यह ईमेल सुबह 8.14 बजे विधानसभा और दिल्ली सरकार के कार्यालयों से जुड़ी ईमेल आईडी सहित कई आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए। इसमें दिन में अलग-अलग समय पर विधानसभा, सचिवालय, कुछ स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर संभावित विस्फोटों का जिक्र किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए, बम निरोधक दस्तों और खोजी कुत्तों की इकाइयों के साथ मिलकर विधानसभा परिसर, सचिवालय, चिह्नित स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों पर जांच शुरू की।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें