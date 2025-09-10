delhi assembly privilege committee seeks answers from kejiriwal manish Sisodia and others regarding phansi ghar row 'फांसी घर' से फजीहत, दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मांगा जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
'फांसी घर' से फजीहत, दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मांगा जवाब

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी एक हालिया पत्र के अनुसार, 22 अगस्त 2022 को पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा परिसर में केजरीवाल की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी में सिसोदिया, गोयल और बिड़ला के साथ 'फांसी घर' का उद्घाटन किया गया था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 10 Sep 2025 11:28 AM
दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को 'फांसी घर' विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर राम निवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को नोटिस जारी किया है। विधानसभा सचिवालय ने आप के इन चार वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर 19 सितंबर तक अपनी जवाह मांगा हैं।

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी एक हालिया पत्र के अनुसार, 22 अगस्त 2022 को पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा परिसर में केजरीवाल की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी में सिसोदिया, गोयल और बिड़ला के साथ 'फांसी घर' का उद्घाटन किया गया था। तब के स्पीकर गोयल ने समारोह की अध्यक्षता की थी। पिछली आप सरकार के इस दावे पर विवाद के बीच कि विधानसभा भवन का एक हिस्सा कभी फांसी घर था, विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान इसे इतिहास का घोर विकृति, राष्ट्रीय शहीदों का अपमान और जनता के विश्वास से विश्वासघात बताया।

इसमें आरोप लगाया गया है कि झूठे प्रचार पर करदाताओं का 1.04 करोड़ रुपये खर्च किया गया था और राशि की पूरी वसूली, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने की मांग की गई है। भाजपा ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि "फांसी घर" वास्तव में एक टिफिन रूम था और ब्रिटिश शासन के दौरान इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए किया जाता था, यह एक गलत धारणा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पीकर से विधानसभा परिसर से "फांसी घर" का जिक्र करने वाले भ्रामक बोर्ड को हटाने का आग्रह किया था। 7 अगस्त को सदन ने इस मुद्दे को समीक्षा के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। पैनल चारों नेताओं से जवाब मांग रहा है।