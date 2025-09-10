'फांसी घर' से फजीहत, दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मांगा जवाब

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी एक हालिया पत्र के अनुसार, 22 अगस्त 2022 को पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा परिसर में केजरीवाल की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी में सिसोदिया, गोयल और बिड़ला के साथ 'फांसी घर' का उद्घाटन किया गया था।

दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को 'फांसी घर' विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर राम निवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को नोटिस जारी किया है। विधानसभा सचिवालय ने आप के इन चार वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर 19 सितंबर तक अपनी जवाह मांगा हैं।

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी एक हालिया पत्र के अनुसार, 22 अगस्त 2022 को पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा परिसर में केजरीवाल की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी में सिसोदिया, गोयल और बिड़ला के साथ 'फांसी घर' का उद्घाटन किया गया था। तब के स्पीकर गोयल ने समारोह की अध्यक्षता की थी। पिछली आप सरकार के इस दावे पर विवाद के बीच कि विधानसभा भवन का एक हिस्सा कभी फांसी घर था, विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान इसे इतिहास का घोर विकृति, राष्ट्रीय शहीदों का अपमान और जनता के विश्वास से विश्वासघात बताया।

इसमें आरोप लगाया गया है कि झूठे प्रचार पर करदाताओं का 1.04 करोड़ रुपये खर्च किया गया था और राशि की पूरी वसूली, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने की मांग की गई है। भाजपा ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया।