काम की बात: 2015 नहीं, दिल्ली में अब इस साल तक बनीं झुग्गियों के बदले मिलेंगे मकान; बिल पास
दिल्ली में अब साल 2025 तक बनी झुग्गियों के निवासियों को मकान मिलेगा। इनके पुनर्वास के लिए बिल में किया गया संशोधन मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया। पहले केवल साल 2015 तक बनी झुग्गियों के लिए ही यह व्यवस्था थी।
दिल्ली के हजारों झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। डूसिब (संशोधन) विधेयक-2026 विधानसभा में पारित होने के साथ ही इनके पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को विधानसभा में साफ किया कि इस संशोधन का लाभ केवल उन झुग्गियों के निवासियों को ही मिलेगा जो एक जनवरी 2025 से पहले बनी हुई हैं। जल्द सरकार सर्वे करेगी।
मंत्री सूद ने बताया कि इसके माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों की पहचान के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को वर्ष 2006 से बढ़ाकर एक जनवरी 2025 किया गया है। इन्हें पक्का मकान दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने भी जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया, लेकिन किसी को एक भी मकान नहीं दिया। आप ने झुग्गियां तोड़ने के झूठे नारे लगाए, लेकिन सत्ता में रहते हुए झुग्गी वासियों के विकास के लिए खास पैसा खर्च नहीं कर पाए। अब सरकार डूसिब के साथ मिलकर झुग्गीवालों को बस्तियों के पास ही घर देंगी।
आसान नहीं होगी लागू करने की राह
यह विधेयक भले ही दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पास कर दिया है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। राजधानी में आखिरी सर्वे वर्ष 2014-15 में किया गया था, जिसमें लगभग 3.5 लाख झुग्गियां दिल्ली में मिली थी। इसके बाद का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। दिल्ली सरकार सबसे पहले सर्वे कर दिल्ली में झुग्गियों की संख्या का पता लगाएगी और इसके बाद ही पुनर्वास की योजना बनेगी।
आप का दीमक साफ कर रही दिल्ली सरकार: सीएम
कैग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप सरकार के दौरान का दीमक ही वर्तमान दिल्ली सरकार साफ कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने 19 सीएजी की रिपोर्ट रखी। पिछली सरकार में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी जाती थी, पीएसी की बैठक नहीं होती थी। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आप सरकार में कितना गबन किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सब्सिडी, जल बाेर्ड सहित तमाम विभागों की योजनाओं में घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि आप सरकार अपना बजट भी पूरा खर्च नहीं कर पाती थी। केंद्र से मिलने वाली सहायता भी वापस लौट जाती थी। यमुना की सफाई, सड़क, प्रदूषण सहित किसी मामले पर काम नहीं हुआ।
तिरंगा यात्रा निकाली
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्रियों एवं विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर तिरंगा यात्रा डा. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की जीवंत धड़कन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता के गौरव का प्रतीक। स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या और बलिदान की याद और 140 करोड़ भारतीयों की एकता का प्रतीक है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।