फांसी घर मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका का विरोध; HC में क्या दलील

संक्षेप:

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि आप नेताओं अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया की याचिका अपरिपक्व है। इस याचिका में फांसी घर मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई है।

Dec 19, 2025 08:07 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
याचिका का विरोध करते हुए सचिवालय के वकील ने कहा कि विशेषाधिकार समिति सिर्फ फांसी घर के होने के तथ्य की जांच कर रही है। आप नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना ​​का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

वकील ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के सामने दलील दी कि आप नेताओं का समिति के सामने पेश न होना उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह सदन की अवमानना ​​है। याचिका पूरी तरह से अपरिपक्व है। समिति को अभी किसी नतीजे पर पहुंचना है। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। विधानसभा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि किसी की भी जान या आजादी को किसी भी तरह से खतरा नहीं है।

पीठ ने आप नेताओं के वकील के जवाबी बयानों पर सुनवाई के लिए मामले को 8 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है। विधानसभा सचिवालय के वकील ने पहले कहा था कि आप नेता विशेषाधिकार समिति के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल व सिसोदिया एक बार भी समिति के सामने पेश नहीं हुए।

इस साल फरवरी में दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन को बताया था कि ब्रिटिश जमाने का ढांचा जिसे 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फांसी घर (एग्जीक्यूटिव रूम) के तौर पर तैयार किया और उसका उद्घाटन किया था, असल में रिकॉर्ड के अनुसार एक भोजनालय था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर झूठ फैलाया गया। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।

वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के अनुसार फांसी घर को स्वतंत्रता संग्राम व स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से जुड़े एक सिंबॉलिक मेमोरियल के तौर पर बनाया गया था। उद्घाटन के बारे में सबको पता था। पिछले मानसून सत्र के दौरान स्पीकर गुप्ता ने विधानसभा परिसर का 1912 का मैप दिखाते हुए सदन को बताया कि किसी भी दस्तावेज या सबूत से यह पता नहीं चलता कि उस जगह का इस्तेमाल फांसी देने के लिए किया गया था। उन्होंने मामले को जांच व रिपोर्ट के लिए समिति को भेज दिया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
