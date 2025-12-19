फांसी घर मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका का विरोध; HC में क्या दलील
दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि आप नेताओं अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया की याचिका अपरिपक्व है। इस याचिका में फांसी घर मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई है।
याचिका का विरोध करते हुए सचिवालय के वकील ने कहा कि विशेषाधिकार समिति सिर्फ फांसी घर के होने के तथ्य की जांच कर रही है। आप नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
वकील ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के सामने दलील दी कि आप नेताओं का समिति के सामने पेश न होना उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह सदन की अवमानना है। याचिका पूरी तरह से अपरिपक्व है। समिति को अभी किसी नतीजे पर पहुंचना है। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। विधानसभा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि किसी की भी जान या आजादी को किसी भी तरह से खतरा नहीं है।
पीठ ने आप नेताओं के वकील के जवाबी बयानों पर सुनवाई के लिए मामले को 8 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है। विधानसभा सचिवालय के वकील ने पहले कहा था कि आप नेता विशेषाधिकार समिति के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल व सिसोदिया एक बार भी समिति के सामने पेश नहीं हुए।
इस साल फरवरी में दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन को बताया था कि ब्रिटिश जमाने का ढांचा जिसे 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फांसी घर (एग्जीक्यूटिव रूम) के तौर पर तैयार किया और उसका उद्घाटन किया था, असल में रिकॉर्ड के अनुसार एक भोजनालय था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर झूठ फैलाया गया। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।
वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के अनुसार फांसी घर को स्वतंत्रता संग्राम व स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से जुड़े एक सिंबॉलिक मेमोरियल के तौर पर बनाया गया था। उद्घाटन के बारे में सबको पता था। पिछले मानसून सत्र के दौरान स्पीकर गुप्ता ने विधानसभा परिसर का 1912 का मैप दिखाते हुए सदन को बताया कि किसी भी दस्तावेज या सबूत से यह पता नहीं चलता कि उस जगह का इस्तेमाल फांसी देने के लिए किया गया था। उन्होंने मामले को जांच व रिपोर्ट के लिए समिति को भेज दिया था।