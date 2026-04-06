दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, गेट तोड़कर अंदर घुसी कार, ड्राइवर फरार

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, गेट तोड़कर अंदर घुसी कार, ड्राइवर फरार
दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां एक अज्ञात कार गेट तोड़कर परिसर के अंदर घुस गई और फिर वहां से फरार होने में भी सफल रही।
दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां एक अज्ञात कार गेट तोड़कर परिसर के अंदर घुस गई और फिर वहां से फरार होने में सफल रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार कार ने विधानसभा के गेट को टक्कर मारी और उसे तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। अचानक हुई इस घटना से वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि उसे रोका जाता, चालक कार समेत मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा।
अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली विधानसभा के गेट संख्या दो को टक्कर मारकर भागा है। घटना दोपहर ढाई बजे के आसपास की है और गाड़ी आगरा नंबर की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में तुरंत ऐक्शन लेते हुए गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जबरन दिल्ली विधानसभा में घुसने के बाद ड्राइवर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष वीजेंद्र गुप्ता के ऑफिस की तरफ गया और वहां एक गुलदस्ता भी रखा।
गुलदस्ता रखकर भागा आरोपी
दिल्ली पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार ने लोहे का गेट तोड़कर गेट नंबर 2 में जबरन प्रवेश किया। ड्राइवर ने वहां फूलों का गुलदस्ता रखा और चला गया। वाहन की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उस गेट पर सीआरपीएफ तैनात की गई है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पंहचानने की कोशिश की जा रही है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चश्मदीद ने बताया कि कार विधानसभा में एंट्री करने के बाद कुछ देर अंदर रुकी और फिर बाहर निकलकर गायब हो गई। इस घटन ने राज्य विधानसभा में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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