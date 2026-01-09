Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Assembly CM Rekha Gupta became emotional over the memes being made about her by AAP
खुद पर बनते मीम पर CM रेखा गुप्ता हुईं भावुक, बोलीं- तकलीफ होती है

खुद पर बनते मीम पर CM रेखा गुप्ता हुईं भावुक, बोलीं- तकलीफ होती है

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आम आदमी पार्टी को यह बात स्वीकार नहीं हो पा रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। उनके मन में यह सोच है कि एक महिला दिल्ली कैसे चला सकती है।’

Jan 09, 2026 07:46 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पर बनते मीम पर भावुक नजर आईं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) को जमकर खरी-खरी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आम आदमी पार्टी को यह बात स्वीकार नहीं हो पा रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। उनके मन में यह सोच है कि एक महिला दिल्ली कैसे चला सकती है। अगर मेरे मुंह से कभी कोई शब्द गलत निकल जाता है तो उसपर तुरंत मीम बना दिया जाता है और मेरा मजाक उड़ाया जाता है मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा 'कभी वे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें कहेंगे। कभी घटिया कमेंट करेंगे, बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे और फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे। कहेंगे कि AQI को AIQ बोल दिया। अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे और उसमें से कुछ निकालकर लाएंगे। जिस तरह से इन लोगों का व्यवहार है मुझे इस बात से तकलीफ है।'

अनशन से शीशमहल तक का सफर

रेखा गुप्ता ने आगे कहा 'मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह गलती से कांग्रेस निकल गया तो उसकी रील बनाना शुरू कर दिया। शब्द तो किसी के मुंह से भी निकल सकते हैं। लेकिन जो आपने किया, वो शब्दों की गलती नहीं थी। आपने होश-हवास में दिल्ली की जनता से झूठ बोला। अनशन से शीशमहल तक का सफर गलती से नहीं हुआ…वो जानबूझकर था। वो सोची-समझी राजनीति थी। वो षड्यंत्र था।'

सीएम ने कहा कि ‘इन लोगों को 24x7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। इससे पहले कभी भी इतने घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई।’

ये भी पढ़ें:जेल में ही रहेंगे उमर-इमाम: रेखा गुप्ता बोलीं- कड़ी से कड़ी सजा मिले
ये भी पढ़ें:दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियां बनेंगी टैक्सी, रेखा सरकार नियमों में करेगी बदलाव
ये भी पढ़ें:सीवर के पानी से अर्घ्य का पाप; दिल्ली में अभी क्यों छठ पूजा की चर्चा कर रही AAP

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लिया एक्शन

आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही दो दिनों तक पूरी तरह बाधित रहने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुई तो विपक्ष के नेता एकबार फिर प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करने लगे। ऐसे में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायक संजीव झा को मार्शल आउट कर दिया। गुप्ता ने आश्वसन दिया कि आज ही प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन पहले सदन के अन्य कुछ जरूरी काम को पहले निपटा लिया जाए। गुप्ता के बार-बार कहने के बावजूद आप विधायक लगातार चर्चा की मांग कर रहे थे ऐसे में सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने तुरंत मार्शल आउट के निर्देश दे दिए। वहीं इसके बाद संजीव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘हमने सरकार से जवाब मांगा तो तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमें सदन से बाहर निकाल दिया गया।’

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Delhi News Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।