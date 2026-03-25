हम कोयंबटूर के मुसलमान...; दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी में क्या लिखा गया है
धमकी देने वाले ने खुद को कोयंबटूर का निवासी बताते हुए कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ठगे जाने का आरोप लगाया है। वहीं, पाकिस्तान, आईएसआई और नक्सली गठजोड़ का जिक्र किया है।
दिल्ली विधानसभा को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बजट सत्र के बीच बुधवार को कुछ विधायकों और स्पीकर के ओएसडी को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया कि विधानसभा परिसर में 16 आईईडी बम लगाए गए हैं और दोपहर 1.40 पर इनमें धमाका हो जाएगा। हालांकि, जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि परिसर से कुछ भी संदिग्ध सामान या विस्फोटक की बरामदगी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुट गईं हैं।
धमकी देने वाले ने खुद को कोयंबटूर का निवासी बताते हुए कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ठगे जाने का आरोप लगाया है। हालांकि, धमकी वाले लेटर में विरोधाभासी बातें लिखी गईं हैं। एक तरफ जहां डीएमके पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है तो दूसरी तरफ इसके जिंदाबाद के नारे लिखे हैं और इसके नेता के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की है। उसने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी और कथित ड्रग सरगना जाफर सादिक के खिलाफ दर्ज सीबीआई मामलों को वापस लेने की मांग की है।
ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में हिंदी में लिखा गया है, 'दिल्ली विधानसभा में 16 RDX IED लगाए गए, बुधवार दोपहर 1:40 बजे धमाके की योजना। पूर्व मंत्री सेंथिलबालाजी और जाफर सादिक के खिलाफ सीबीआई मामला वापस लें!' आप विधायक संजीव झा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ओएसडी को भेजे गए लेटर की पहली लाइन में लिखा गया है-Stay Surprised।
तमिलनाडु में धोखा मिलने का दावा
आगे इसमें तमिलनाडु के राजनीतिक दलों पर कुछ आरोप लगाते हुए कहा गया है, 'हम कोयंबटूर के मुसलमान हैं, जिन्हें एक कड़वी सच्चाई का पता चला है। उदयनिधि के चालाक परिवार ने हमें ... की तरह इस्तेमाल किया और हमें बचाने के बहाने सजा दी। हमारे जिन नेताओं ने पिछले चुनाव में 'DMK' का समर्थन किया था, उन सभी को अब उसी उदयनिधि ने 'UAPA' ... गिरफ्तार करवा दिया है, जिसका हमने समर्थन किया था। जब हमने उनकी पोल खोलने की कोशिश की, तो तमिलनाडु के मीडिया संस्थानों ने हमें रोक दिया। इसलिए, हम ... "AIADMK" के पास आए, लेकिन आपने भी हमें निराश किया।'
पत्रकारों और अदालत से भी निराशा की लिखी बात
धमकी भरे ईमेल में नक्सली और पाकिस्तानी गठजोड़ की बात और इनके जरिए विस्फोटक मिलने का दावा किया गया है। इसमें लिखा गया है, ‘सच कहूं तो, कोयंबटूर में नक्सलियों और पाकिस्तान से जुड़ी इकाइयों की मदद से, हमारे पास सिर्फ 3-4 सड़कों को उड़ाने लायक ही संसाधन थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगा कि आपका मीडिया DMK सरकार की पोल खोलने में हमारी मदद करेगा। हमें लगा था कि कम से कम दूसरे ... पत्रकार तो DMK के गुलाम नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें निराश किया। फिर हमने तमिलनाडु की अदालतों का ... खटखटाया, लेकिन उन्होंने भी हमें निराश ही किया!’
'इंसानों को वहां से हटा लें'
दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी के साथ लिखा है कि वह इंसानों को नहीं मारना चाहता है और इसलिए परिसर को खाली करा लिया जाए। धमकी देने वाले ने नक्सली-ISI-DMK जिंदाबाद का अजीबोगरीब नारा देने से पहले लिखा है, 'हमारे पास जो बम के संसाधन बचे थे, हमने उनका इस्तेमाल आपकी दिल्ली विधानसभा पर किया है। ... संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं; कृपया सभी इंसानों को वहां से हटा लें।'
विधानसभा को भेजा गया धमकी भरा लेटर
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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